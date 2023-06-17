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В Уганде 37 детей погибли во время нападения на школу

Уганда Фото: pixabay
На школу города Мпондве на западе Уганды напали боевики из "Альянса демократических сил" (АДС). В здании учебного заведения найдены тела 37 учащихся, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Monitor, также известно о 6 похищенных школьниках.

"Народные силы Уганды сообщили, что нападавшие, совершившие налет на среднюю школу в округе Касесе на западе Уганды, убили множество учеников, а затем похитили еще нескольких человек", – сообщает источник.

Как заявил официальный представитель Минобороны страны Феликс Кулайигье, в момент нападения в школе находились 62 ученика. 

Уточняется также, что армейские подразделения преследуют боевиков с целью их ликвидации и освобождения похищенных.

"Альянс демократических сил" был создан на основе мусульманской секты на западе Уганды в 1995 году как подразделение "Исламского государства". В 2003 году отряды боевиков отошли в восточные районы Демократической Республики Конго.

Ранее, в середине апреля, в МИДе прокомментировали нападение на казахстанца в США.

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