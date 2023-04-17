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В МИДе прокомментировали нападение на казахстанца в США

Казахстан США грабители Фото: Zakon.kz
Официальный представитель МИД Айбек Смадияров 17 апреля прокомментировал нападение трех грабителей на казахстанца Олжаса Каныбека в Майами, сообщает Zakon.kz.

На пресс-конференции в МИД Айбек Смадияров напомнил, что местные преступники хотели отобрать у парня рюкзак, где были деньги и документы. Сейчас полицейские ищут грабителей.

"Консул сразу же связался с ним, находится в постоянном контакте с ним и с местными правоохранительными органами. Несмотря на то, что в ходе потасовки наш гражданин получил легкие ушибы, он отказался от медицинской помощи, его здоровью ничего не угрожает. Он находится там на вполне законных основаниях, сам он по специальности является авиадиспетчером и обучался в Латвии. В рамках этой программы из Латвии он поехал на двухмесячные курсы в Майами для повышения квалификации".Айбек Смадияров

Нападение на казахстанца Олжаса Каныбека сняли на камеры наблюдения одного из домов. Парень оказался не робкого десятка и обратил грабителей в бегство, чем очень сильно удивил местных полицейских.

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