В Павлодарской области проверили ход ремонтных работ на ТЭЦ

16 июня председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК Сунгат Есимханов побывал в Павлодарской области и проверил, как в регионе готовятся к отопительному сезону 2023-2024 годов.

Председатель посетил ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 АО "Павлодарэнерго", ТЭЦ-1 филиала акционерного общества "Алюминий Казахстана" – "Электростанция", электростанцию АО "Евроазитская энергетическая корпорация", где ознакомился с текущим состоянием энергетического оборудования, прохождением ремонтной кампании. С руководством энергопредприятий были обсуждены актуальные вопросы прохождения отопительного сезона, в том числе аварийных остановов котлов, риски своевременного, качественного проведения ремонтных работ в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.

"Руководству АО "Евроазиатская энергетическая корпорация" указано на необходимость ускорения работ по капитальному ремонту котла 8Б, который ведется с отставанием, совместно с АО "KEGOC" проанализировать причины аварийной ситуации на открытом распределительном устройстве 110 кВ, произошедшей 7 июня т.г., и повысить надежность работы тракта топливоподачи". Пресс-служба Министерства энергетики РК

Уточняется, что на ТЭЦ-2 АО "Павлодарэнерго" в ремонте находятся котел №1 до 1 июля, выполнение составляет 80%, задействовано 32 человека. Ремонт турбины №2 планируется завершить 13 августа. Сроки ремонта котла №3 и турбины №3 не подошли.

На ТЭЦ-3 АО "Павлодарэнерго" по котлу №4 и турбине № 3 проводятся пуско-наладочные операции после завершения капитальных ремонтов. Ремонт котла №2 начнется с 19 июня, котла №6 с 18 августа, турбины №2 с 15 августа. Также с 1 по 7 июля планируется внутреннее обследование дымовой трубы с полным остановом ТЭЦ.

Руководству АО "Павлодарэнерго" указано на необходимость сокращения задолженности за уголь перед ТОО "Богатырь Комир", которая составляет 2,5 млрд тенге.

На ТЭЦ-1 филиала АО "Алюминий Казахстана" – "Электростанция" с отставанием ведется ремонт котла №7. Затягивается допуск ремонтного персонала на ремонт котла № 8. В связи с не завершившимися конкурсными процедурами не начат с 1 июня ремонт дымовой трубы №3.

Отмечено, что на ТЭЦ-1 проводятся пуско-наладочные работы на рукавном фильтре компании Redecam, установленном на котле №6. Это пилотная золоулавливающая установка в угольной энергетике страны. Ввод в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2023 года. Новое экологическое оборудование обеспечит очистку выбросов в атмосферу твердых частиц на 99,9%, что соответствует европейским стандартами.

Ранее сообщалось, что завершено уголовное расследование по факту аварии на Экибастузской ТЭЦ.