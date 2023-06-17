Завершено уголовное расследование по факту аварии на Экибастузской ТЭЦ

Досудебное расследование уголовного дела по факту аварии на объектах "Экибастузтеплоэнерго" завершено и направлено суд, сообщает Zakon.kz.

Прокуратура Павлодарской области установила, что на Экибастузской ТЭЦ в результате ненадлежащего технического состояния зданий и сооружений произошло промерзание импульсной трубки датчика давления, в результате регулятор на основании ложных показаний увеличил подпитку воды.

"Далее персоналом химического цеха включены еще два насоса, что увеличило давление и привело к многочисленным порывам на тепловых сетях ТОО", - пишет прокуратура области.

По словам прокуратуры, износ составил 100%.

"Проведенными экспертизами (исследование металлов и сплавов, строительно-технической и энергетическо-технологической) установлены 100% эксплуатационный износ магистрали трубопроводов, аварийное состояние конструкции главного корпуса котлотурбинного и водогрейного цехов, неправильные и несогласованные действия руководства и оперативного персонала, что в совокупности привело к аварии".

Другие ведомства тоже обнаружили ряд нарушений.

"Также привлечены специалисты аудита, ГАСК, ДЧС, СЭС, управления труда, ДКРЭМ, АФМ и МЭ РК, которыми выявлены множественные нарушения при технической эксплуатации электрических станций и сетей ТОО".

Досудебное расследование по ст. 254 УК РК "Недобросовестное отношение к обязанностям в коммерческой организации" началось 30 ноября 2022 года.

16 мая 2023 года деяния бывшего генерального директора ТОО, директоров ЭТЭЦ и ЭТС квалифицированы по той же 254 статье Уголовного кодекса.

22 мая расследование было завершено и 15 июня после изучения прокурором дело направлено в Экибастузский городской суд для рассмотрения.

Кроме того, 11 января прокуратура начала досудебное расследование по факту халатности должностных лиц, ответственных за отопительный сезон, по ст. 371 ч. 2 УК РК.

"Установлены и признаны подозреваемыми два фигуранта (руководитель территориального Департамента энергетического надзора и руководитель ОЖКХ г. Экибастуз), т.е. лица, которые в силу полномочий обязаны были обеспечить надлежащий контроль и надзор за деятельностью ТОО в отопительный период". прокуратура Павлодарской области

Иная информация разглашению не подлежит.

15 июня в 16:45 на Экибастузской ТЭЦ ТОО "Экибастузтеплоэнерго" железобетонная потолочная плита упала на работающий котел № 5.

