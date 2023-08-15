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Авария на МАЭК: сотрудники предприятия работают в две смены на ремонтах энергоблоков

Аварию на МАЭК ликвидируют в круглосуточном режиме Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
Глава региона Нурлан Ногаев, а также председатель комитета атомного и энергетического надзора и контроля министерства энергетики республики Казахстан Сунгат Есимханов ознакомились с ходом проведения ремонтных работ на энергоблоке №3 и энергоблока №1 ТЭС, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники предприятия "МАЭК" работают в две смены над устранением причин вынужденных остановок энергоблоков, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Аварию на МАЭК ликвидируют в круглосуточном режиме

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

В данный момент силами специалистов ремонтного завода и ТЭС "МАЭК" ведутся круглосуточные работы по устранению причин аварии на энергоблоках.

Аварию на МАЭК ликвидируют в круглосуточном режиме

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

"Нами ведутся ремонтные работы на восстановлении щеточного аппарата энергоблока №3 и заканчиваются ремонтные работы на котлоагрегате энергоблока №1 ТЭС. На котлоагрегате были заменены участки правого соленого отсека, около девяти метров труб, работы там идут к завершающему этапу. Персонал станции и ремонтного завода делает все необходимое для того, чтобы ускорить восстановление энергоблоков, ремонтный персонал работает в две смены с 8:00 до 20:00 и с 20:00 до 8:00, работают несколько бригад практически без перерывов на отдых", – доложил главный инженер ТЭС "МАЭК" Сергей Раков.


В ходе посещения станции Нурлан Ногаев дал конкретные указания ответственным лицам и подчеркнул важность своевременного и качественного завершения запланированных работ по восстановлению энергоблоков.

Аварию на МАЭК ликвидируют в круглосуточном режиме

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

"От работы предприятия зависит жизнедеятельность всего населения области. Обеспечение энергетической безопасности региона связано с непрерывной и надежной деятельностью комбината. Важно оперативно и качественно устранить аварию. Для предотвращения подобных ситуаций необходимо предварительно оценивать риски и регулярно обслуживать оборудование по графику. Главная задача – обеспечить стабильность и надежность энергоснабжения. Мы понимаем, что это непросто, учитывая состояние оборудования, его физический износ, отсутствие резервных мощностей. Мы благодарны коллективу "МАЭК", сотрудники которого прикладывают максимум усилий для того, чтобы оперативно устранять возникающие аварии", – сказал Нурлан Ногаев.

Аварию на МАЭК ликвидируют в круглосуточном режиме

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

В соответствии с утвержденным графиком в Мангистау временно ограничено использование электричества до конца недели. Это связано с ремонтом на энергоблоке №3, который находится в аварийном состоянии, и временной остановкой работы энергоблока ТЭС №1 на энергетическом комплексе "МАЭК".

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Редакция Zakon.kz
Мангистауская область
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