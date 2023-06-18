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В Москве скончался актер из сериала "Кухня"

актер Фото: ВКонтакте/Дмитрий Сапронов
Российский актер Дмитрий Сапронов умер на 51 году жизни, сообщает Zakon.kz.

О причинах смерти пока неизвестно.

"Церемония прощание состоится 18 июня в 10:30 в Москве – на улице Будайской, дом 2, строение 13. Похороны – в тот же день", – говорится в публикации на его странице во "ВКонтакте".

Дмитрий Сапронов родился 19 июля в 1972 году. Он окончил актерское отделение Ростовского филиала Санкт-Петербургского университета культуры и искусства. В сериалах он начал сниматься с 2010 года. В эпизодических ролях Сапронов участвовал в таких проектах, как "Кухня", "След", "Истребители", "Дело чести" и ряде других.

Ранее сообщалось, что умер американский писатель, драматург и киносценарист Кормак Маккарти умер в возрасте 89 лет.

Елена Беляева
Россия
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