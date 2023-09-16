В Москве скончался актер из сериала "Солдаты"

На 62 году жизни в больнице умер актёр Вячеслав Гришечкин, сыгравший в сериале "Солдаты", сообщает Zakon.kz

Как пишут в Telegram-канал SHOT у артиста были проблемы с сердцем и неделю назад он попал в больницу и последнюю неделю провел в реанимации.

Заслуженный артист Российской Федерации исполнил немало ролей в кино и сериалах, в том числе в "Солдатах" (майор Староконь), "Маргоше" и "Сталине". Также он играл в Театре на Юго-Западе.

"Вячеслав Германович. Родной. Покойся с Миром! Спасибо за великий вклад: в статус, в развитие и имя нашего театра. Навсегда в сердце", — написал актер Антон Белов в соцсетях.