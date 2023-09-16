Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Москве скончался актер из сериала "Солдаты"

В Москве скончался актер из сериала "Солдаты" Фото: t.me/truekpru
На 62 году жизни в больнице умер актёр Вячеслав Гришечкин, сыгравший в сериале "Солдаты", сообщает Zakon.kz

Как пишут в Telegram-канал SHOT у артиста были проблемы с сердцем и неделю назад он попал в больницу и последнюю неделю провел в реанимации.

Заслуженный артист Российской Федерации исполнил немало ролей в кино и сериалах, в том числе в "Солдатах" (майор Староконь), "Маргоше" и "Сталине". Также он играл в Театре на Юго-Западе.

"Вячеслав Германович. Родной. Покойся с Миром! Спасибо за великий вклад: в статус, в развитие и имя нашего театра. Навсегда в сердце", — написал актер Антон Белов в соцсетях.

Читайте также

Телеведущая Жанна Бадоева побывав в Алматы по достоинству оценила вкус конины
Телеведущая Жанна Бадоева побывав в Алматы, по достоинству оценила вкус конины
Игорь Николаев в тяжелом состоянии попал в реанимацию
Игорь Николаев в тяжелом состоянии попал в реанимацию
Известного казахстанский вайнер Sekavines стал отцом во второй раз
Известный казахстанский вайнер Sekavines стал отцом второй раз
Елена Вебер
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Три города в Казахстане могут превратиться в села
Три казахстанских города могут превратиться в села
Мокрый снег, град, дожди и жара до +28 ожидаются в Казахстане
Мокрый снег, град, дожди и жара до +28 ожидаются в Казахстане
Изменение исчисления ИПН, налоги
Как будут платить подоходный налог казахстанцы с 1 января 2025 года
Водители массово отправляют на ремонт китайские авто
Водители массово отправляют на ремонт китайские авто
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления