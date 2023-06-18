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В США запретили созданной ИИ музыке претендовать на премию "Грэмми"

Гремми Фото: grammy.com
Академия звукозаписи Соединенных Штатов ввела новое правило, которое запрещает музыке, созданной исключительно искусственным интеллектом, претендовать на премию "Грэмми", сообщает Zakon.kz.

Согласно правилу, пишет NME, создавать музыку при помощи ИИ номинанты могут, но рука человека в произведении должна быть преобладающей.

"Только люди имеют право быть представленными на рассмотрение комитета, номинироваться на премию "Грэмми" или выиграть ее. Произведение, в котором нет человеческого авторства, не может выдвигаться ни в каких категориях", – подчеркивается в новом правиле.

Между тем, каким образом академия намерена доказывать использование ИИ в музыке, а также то, как будет расцениваться соотношение человеческого и компьютерного вкладов в композицию, не сообщается.

Согласно опубликованной информации, решение было принято после того, как музыкальное сообщество заговорило об этике использования искусственного интеллекта в творчестве. Так, например, рок-музыкант Ника Кейв осуждал его использование, а певица Граймс, наоборот, дала разрешение поклонникам пользоваться ее голосом, созданным при помощи ИИ.

Ранее, 6 февраля 2023 года, в Лос-Анджелесе на 65-ой церемонии вручения наград "Грэмми" стали известны имена победителей престижной музыкальной премии.

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