В США запретили созданной ИИ музыке претендовать на премию "Грэмми"
Согласно правилу, пишет NME, создавать музыку при помощи ИИ номинанты могут, но рука человека в произведении должна быть преобладающей.
"Только люди имеют право быть представленными на рассмотрение комитета, номинироваться на премию "Грэмми" или выиграть ее. Произведение, в котором нет человеческого авторства, не может выдвигаться ни в каких категориях", – подчеркивается в новом правиле.
Между тем, каким образом академия намерена доказывать использование ИИ в музыке, а также то, как будет расцениваться соотношение человеческого и компьютерного вкладов в композицию, не сообщается.
Согласно опубликованной информации, решение было принято после того, как музыкальное сообщество заговорило об этике использования искусственного интеллекта в творчестве. Так, например, рок-музыкант Ника Кейв осуждал его использование, а певица Граймс, наоборот, дала разрешение поклонникам пользоваться ее голосом, созданным при помощи ИИ.
Ранее, 6 февраля 2023 года, в Лос-Анджелесе на 65-ой церемонии вручения наград "Грэмми" стали известны имена победителей престижной музыкальной премии.
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