Прорыв для русской поп-музыки: песня Валерии прошла отбор на премию "Грэмми"

Песня российской певицы Валерии "Исцелю" преодолела первый этап отбора на престижную премию "Грэмми". Как отметила сама артистка, среди десятков тысяч заявок ее трек был выбран для голосования академии, сообщает Zakon.kz.

Валерия подчеркнула, что не уверена, удостаивались ли ранее такого признания песни на русском языке.

"Я благодарю всю команду: моего сына Артемия, который стал главным идеологом проекта и его исполнительным продюсером, гениального саунд-продюсера и аранжировщика, всех музыкантов, участвовавших в создании трека. Дальнейшая судьба сингла на премии зависит уже от голосования академиков "Грэмми". Валерия

Но, по ее словам, уже сегодняшний результат для нас всех большое достижение.

Это первый случай, когда российское поп-произведение вошло в число претендентов на одну из самых значимых наград мировой индустрии.

Церемония вручения наград пройдет 1 февраля 2026 года в Лос-Анджелесе.

Казахстанский продюсер и диджей Иманбек Зейкенов, более известный под псевдонимом Imanbek, в 2019 году стал всемирно популярным благодаря своему ремиксу на песню Saint Jhn "Roses", за которую получил музыкальную премию "Грэмми-2021". Уже 18 сентября 2025 года стало известно, что казахстанец номинирован на премию "Грэмми" во второй раз.