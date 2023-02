"Грэмми-2023": стали известны имена победителей

6 февраля 2023 года в Лос-Анджелесе на 65-ой церемонии вручения наград "Грэмми" стали известны имена победителей престижной музыкальной премии, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации из официального сайта премии, американская певица Бейонсе побила рекорд по числу полученных в истории наград "Грэмми". Она не не выиграла ни одну из главных номинаций, однако получила 32-ую статуэтку премии за альбом Renaissance, который стал лучшим в категории электронный и танцевальный.

"Лучшей песней года" стала Just Like That певицы Бонни Райт.

"Лучшим альбомом года" - Harry's House английского певца Гарри Стайлза.

"Лучшим новым исполнителем" - американская джазовая певица Самара Джой.

"Лучшей записью года" - About Damn Time американской певицы Лиззо (Мелисса Джефферсон).

"Лучшим музыкальным видео" - клип на песню All Too Well: The Short Film американской певицы Тейлор Свифт.

15 марта 2021 года житель Аксу Иманбек Зейкенов (Imanbek) получил "Грэмми" за ремикс песни Roses американского исполнителя Saint Jhn.

Imanbek стал первым казахстанцем, получившим престижную музыкальную премию.