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Сейсмологи Казахстана зафиксировали землетрясение в Китае

Сейсмологи Казахстана зафиксировали землетрясение в Китае Фото: wikimedia
Землетрясение произошло в 787 километрах от Алматы на территории Китая, сообщает Zakon.kz.

18 июня 2023 года в 02:46 по времени Астаны (17 июня в 20:46 по Гринвичу) сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" зафиксировала землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 787 км на юг от города Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 9.7.

Магнитуда MPV 4.4.

Координаты эпицентра 37.18° с.ш. 81.76° в.д.

Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Ранее стало известно, что в результате землетрясения во Франции пострадали более 130 домов.

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