Сейсмологи Казахстана зафиксировали землетрясение в Китае
Фото: wikimedia
Землетрясение произошло в 787 километрах от Алматы на территории Китая, сообщает Zakon.kz.
18 июня 2023 года в 02:46 по времени Астаны (17 июня в 20:46 по Гринвичу) сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" зафиксировала землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 787 км на юг от города Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 9.7.
Магнитуда MPV 4.4.
Координаты эпицентра 37.18° с.ш. 81.76° в.д.
Глубина 5 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Ранее стало известно, что в результате землетрясения во Франции пострадали более 130 домов.
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