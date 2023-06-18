Сейсмологи Казахстана зафиксировали землетрясение в Китае

Землетрясение произошло в 787 километрах от Алматы на территории Китая, сообщает Zakon.kz.

18 июня 2023 года в 02:46 по времени Астаны (17 июня в 20:46 по Гринвичу) сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" зафиксировала землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 787 км на юг от города Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 9.7. Магнитуда MPV 4.4. Координаты эпицентра 37.18° с.ш. 81.76° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Ранее стало известно, что в результате землетрясения во Франции пострадали более 130 домов.