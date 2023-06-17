Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Во Франции в результате землетрясения пострадали более 130 домов

происшествие Фото: pixabay
Префект департамента Шаранта Приморская Николя Басселье заявил о том, что во французской коммуне Ла-Лень в результате землетрясения магнитудой 5,3 пострадали более 130 домов, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет телеканал BFMTV, стихия затронула не только частные дома, но и общественные здания, в том числе церковь и школу, которую пришлось закрыть в качестве меры предосторожности.

О погибших и пострадавших не сообщается.

"Префект Шаранты Приморской Николя Басселье заявил BFMTV в субботу, что 135 зданий были повреждены, 70 из которых не позволяют повторного заселения", – говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что пожарные уже оценивают безопасность зданий, в результате чего некоторых жителей попросили покинуть свои дома. Согласно опубликованной информации, из 170 жителей 500 были вынуждены переселиться.

Ранее, 11 июня, землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Японии.

Читайте также

Во Франции задержан подозреваемый в попытке покушения на жизнь Макрона

Ситуация в Украине: в Кременчуге произошла утечка газа, одесситам запретили купаться и ловить рыбу

В Германии крупный пожар разгорелся на бывших военных полигонах

Елена Беляева
Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Президент
В Казахстане восстановят три приграничных района
подгузник у детей
В Швейцарии учителя пожаловались на 11-летних учеников в подгузниках
кошелек
Казахстан стал единственной страной ЕАЭС, где покупательная способность зарплат снизилась
КНБ провел спецоперацию в Актау и Таразе
КНБ провел спецоперацию в Актау и Таразе
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления