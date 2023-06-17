Во Франции в результате землетрясения пострадали более 130 домов

Префект департамента Шаранта Приморская Николя Басселье заявил о том, что во французской коммуне Ла-Лень в результате землетрясения магнитудой 5,3 пострадали более 130 домов, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет телеканал BFMTV, стихия затронула не только частные дома, но и общественные здания, в том числе церковь и школу, которую пришлось закрыть в качестве меры предосторожности.

О погибших и пострадавших не сообщается.

"Префект Шаранты Приморской Николя Басселье заявил BFMTV в субботу, что 135 зданий были повреждены, 70 из которых не позволяют повторного заселения", – говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что пожарные уже оценивают безопасность зданий, в результате чего некоторых жителей попросили покинуть свои дома. Согласно опубликованной информации, из 170 жителей 500 были вынуждены переселиться.

Ранее, 11 июня, землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Японии.