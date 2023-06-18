Заповедник и лесничество загорелись в ВКО

В Восточно-Казахстанской области разгорелся пожар в Катон-Карагайском парке и Западно-Алтайском заповеднике, сообщает Zakon.kz.

По словам ДЧС, местность труднодоступная.

"17 июня в Катон-Карагайском районе на территории Аксуйского филиала РГУ "Катон-Карагайский национальный природный парк" (Усть-Язовское лесничество) в труднодоступной горной местности произошел пожар. Горит трава, кустарник". ДЧС ВКО

Предварительная площадь составила 15 га.

В тушении пожара задействованы сотрудники "Казавиалесоохраны", лесники, местные исполнительные органы, пожарные ДЧС ВКО. Всего 111 человек личного состава, три единицы техники и два вертолета авиаподразделения аппарата акима ВКО. Десант, участвующий в борьбе с огнем, был доставлен вертолетом, так как рельеф местности не позволяет двигаться на автотехнике.

Угрозы населенным пунктам нет.

Второй пожар – в 80 км от Риддера.

"17 июня на территории РГУ "Западно-Алтайский государственный природный заповедник" произошло загорание в горной лесной труднодоступной местности в 80 километрах от города Риддер. Площадь загорания ориентировочно 6 га". ДЧС ВКО

В ликвидации всего задействовали 58 человек и 9 единиц техники лесхоза, ДЧС ВКО, пограничников. По состоянию на 18 июня 6:45 пожар на территории заповедника локализован.

Аким области, его заместители, руководство Департамента ЧС находятся на облете и мониторят ситуацию и борьбу с огнем с неба. Верхового пожара нет. Угроза населенным пунктам отсутствует.