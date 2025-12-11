#Казахстан в сравнении
Общество

Крупнейший заповедник Казахстана предупредил туристов об опасностях

Горы, гора, горная местность, горный туризм, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 17:03 Фото: Zakon.kz
Катон-Карагайский национальный парк обратился к туристам с предупреждением о важных правилах проезда по заповеднику, сообщает Zakon.kz.

В администрации уточнили, что для сохранения уникальной природы Алтая необходимо строго соблюдать режим охраны.

Где можно и нельзя ездить

Согласно действующим Правилам посещения ООПТ (приказ № 555), на территории природоохранного учреждения строго не допускается съезд и проезд вне дорог общего пользования или специальных экскурсионных троп и туристских маршрутов, грунтовых лесных и полевых дорог особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Чем опасен проезд вне маршрутов

  • Угроза редким видам: съезжая с маршрута, вы можете уничтожить места произрастания краснокнижных растений или потревожить ареалы обитания животных.

Катон-Карагайский национальный парк – это часть Алтайских гор, расположенная в Восточном Казахстане, являющаяся крупнейшим национальным парком Казахстана, известная своими кедровыми лесами, горными реками, уникальной фауной (снежный барс, алтайский улар) и включенная в наследие ЮНЕСКО как часть "Большого Алтая".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 17:03
Редчайшая птица Казахстана попала в фотоловушку в горах Катон-Карагая

Ранее администрация Алакольского государственного природного заповедника поделилась любопытными данными. Как оказалось, местная птица – алакольская крачка – совершила тысячный перелет и теперь зимует во Вьетнаме.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
