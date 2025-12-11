Крупнейший заповедник Казахстана предупредил туристов об опасностях
В администрации уточнили, что для сохранения уникальной природы Алтая необходимо строго соблюдать режим охраны.
Где можно и нельзя ездить
Согласно действующим Правилам посещения ООПТ (приказ № 555), на территории природоохранного учреждения строго не допускается съезд и проезд вне дорог общего пользования или специальных экскурсионных троп и туристских маршрутов, грунтовых лесных и полевых дорог особо охраняемых природных территорий (ООПТ).
Чем опасен проезд вне маршрутов
- Угроза редким видам: съезжая с маршрута, вы можете уничтожить места произрастания краснокнижных растений или потревожить ареалы обитания животных.
Катон-Карагайский национальный парк – это часть Алтайских гор, расположенная в Восточном Казахстане, являющаяся крупнейшим национальным парком Казахстана, известная своими кедровыми лесами, горными реками, уникальной фауной (снежный барс, алтайский улар) и включенная в наследие ЮНЕСКО как часть "Большого Алтая".
Ранее администрация Алакольского государственного природного заповедника поделилась любопытными данными. Как оказалось, местная птица – алакольская крачка – совершила тысячный перелет и теперь зимует во Вьетнаме.