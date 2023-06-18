В Астане военнослужащие приняли участие в массовом забеге

Военнослужащие Управления главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил РК приняли активное участие в самом масштабном беговом забеге "Astana Half Marathon-2023", сообщает Zakon.kz.

Забег стартовал с международного выставочного центра EXPO, после чего участники проследовали по центральным улицам города, охватив как левый, так и правый берег реки Ишим. Данный забег организован Корпоративным фондом "Смелость быть первым" и представляет собой серию дистанций различной сложности: 21,1 километр, 10 километров, скандинавская ходьба 10 километров и эстафета Экиден (командный забег).

Необходимо отметить, что подготовка участников полумарафона заняла не один месяц, военнослужащие усиленно тренировались, прошли медицинское обследование и необходимые этапы регистрации. Одними из первых среди военнослужащих на дистанции в 21 км финишировали заместитель начальника Управления защиты государственных секретов и информационной безопасности подполковник Юрий Шмигельский и старший офицер главного мобилизационного управления майор Улан Уалханов.

Фото: пресс-служба управления Сухопутных войск

"Занятие спортом и здоровый образ жизни для нас, военнослужащих Сухопутных войск Вооруженных сил РК, является неукоснимым правилом – аксиомой, не требующей доказательств. Для меня этот полумарафон восьмой по счету. В первую очередь соревнование идет с самим собой – необходимо совершенствоваться, стараться сделать то, что можешь, лучше", – поделился впечатлениями подполковник Юрий Шмигельский.

Фото: пресс-служба управления Сухопутных войск

Во время забега военнослужащие продемонстрировали высокий уровень физической выносливости, дух коллективизма, солидарности и спортивного соперничества. Они готовы в любой момент принять участие в подобных мероприятиях. Именно это является еще одним доказательством патриотизма нашей армии, наших военнослужащих. Участие военнослужащих в таких мероприятиях демонстрирует их высокую мотивацию и готовность к выполнению любых задач в любых условиях.