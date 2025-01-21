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Общество

Почему военнослужащие в армии не любят обращаться к психологам

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, служба, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 14:24 Фото: Министерство обороны РК
Главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Мереке Кучекбаев рассказал, почему военнослужащие зачастую не обращаются за психологической помощью, сообщает Zakon.kz.

На брифинге в СЦК 21 января 2025 года он отметил, что военнослужащие, имеющие психологические проблемы, не всегда обращаются за помощью к войсковым психологам.

"К сожалению, такая проблема существует. В военной культуре часто ценится стойкость и сила. Обращение за помощью может восприниматься как признак слабости, как говорят наши солдаты. Также молодые ребята стесняются обращаться к психологам", – сказал Мереке Кучекбаев.

Он признал наличие проблем и сообщил о долгосрочных мерах по улучшению психосоциального климата. Министерство обороны уже внедрило дополнительные меры, включая регулярные инспекции в воинских частях, усиление психологической подготовки, а также ужесточение контроля над соблюдением уставного порядка.

По словам Мереке Кучекбаева, служебные помещения, в том числе расположения казарм, оснащены видеокамерами для онлайн-наблюдения за поведением военнослужащих.

"Предпринимаются меры, чтобы максимально уменьшить слепые зоны. Но есть определенные этические нормы, где мы должны подчиняться им. В уборных не устанавливаются камеры наблюдения. На этом участке дежурная смена, дежурная по роте, дневальная по роте усиливает контроль. Если 95% расположения части находится под видеонаблюдением, то на таких местах вне зоны контроля сосредотачивается особое внимание", – пояснил он.

Генерал-майор напомнил, что в армию зачастую военнослужащие приходят уже с проблемами и не все предпринимаемые командирами меры оказываются эффективными.

"В этом направлении мы готовы сотрудничать с обществом и медиа для обсуждения путей решения различных проблем. Это задача комплексная и требует участия не только армии, но и всего общества, семей и образовательной системы", – рассказал он.

Спикер считает, что до призыва в армию молодые люди должны иметь доступ к психологической оценке и поддержке, чтобы работать с проблемами на ранних этапах.

"Второе. Убрать стигму вокруг психологической помощи. Обращение к психологу или психотерапевту не должно восприниматься как слабость. Это способ сохранить здоровье и справиться с трудностями", – заявил он.

В-третьих, родители, друзья и общество должны стать поддерживающим кругом, а не источником дополнительного давления. Каждый молодой человек должен знать, что его мнение и чувства важны.

"Мы не должны обвинять только армию. Эта трагедия показывает, что проблема комплексная: она включает личные, семейные и социальные аспекты", – заключил генерал.

Ранее сообщалось, что в некоторых воинских частях нет психологов.

Бауыржан Муканов
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