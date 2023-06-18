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Циклон в Бразилии унес жизни 11 человек

торнадо Фото: freepik
В результате циклона на юге Бразилии погибли 11 человек, 20 пропали без вести, сообщает Zakon.kz.

Шторм вызвал проливные дожди, вертолеты ведут поиски в затопленных районах, чтобы найти еще 20 пропавших без вести, сообщило правительство Бразилии.

Одним из наиболее пострадавших на пути циклона стал город Караа с населением более 8000 человек.

"Ситуация в Караа нас глубоко беспокоит. Очень важно, чтобы мы могли организованно быстро нанести на карту основные пострадавшие районы и определить людей, нуждающихся в поддержке", — сказал губернатор.

Многие жители пострадавших районов укрылись на открытых спортивных площадках в своих городах. Власти выпустили предупреждение о риске оползней в нескольких районах.

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