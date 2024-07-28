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Оползень унес жизни 11 человек на юго-востоке Китая

дождь, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2024 12:18 Фото: xinhua
Одиннадцать человек погибли в воскресенье, 28 июля 2024 года, в результате оползня, обрушившегося на жилой дом на юго-востоке Китая, сообщает Zakon.kz.

По данным государственной телерадиокомпании CCTV, оползень обрушился на дом около 8:00 утра в деревне Юэлинь, которая находится в провинции Хунань. В более раннем отчете говорилось, что 18 человек оказались в ловушке из-за оползня, и что шесть раненых были спасены. Что случилось еще с одним человеком – не уточняется.

По данным СМИ, оползень был вызван водой, хлынувшей вниз по горам из-за сильных дождей.

Китайское метеорологическое управление заявило, что дождь, связанный с тропическим штормом, обрушился на юго-восточные части провинции Хунань в субботу, 27 июля. Предположительно, речь идет о тайфуне Гаеми.

26 июля 2024 года сообщалось, что в восточной китайской провинции Фуцзянь эвакуировали 150 тыс. человек из-за тайфуна Гаеми, а в зоне бедствия остаются еще свыше 628 тысяч жителей.

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