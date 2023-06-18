Федеральный президент Германии посетит Казахстан
В ходе визита главы государств проведут переговоры, в ходе которых будут рассмотрены состояние и перспективы укрепления казахско-германского стратегического партнерства с акцентом на расширение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной сферах, развитие транспортно-логистического и энергетического взаимодействия, а также углубление гуманитарных связей.
По итогам планируется подписание ряда двусторонних документов.
Также Федеральный президент Германии выступит на Форуме ректоров казахстанских и немецких университетов.
Кроме того, президенты Казахстана и Германии примут участие в Казахско-германском бизнес-форуме.
В рамках визита Франк-Вальтер Штайнмайер планирует посетить Мангистаускую область и ознакомиться с экономическим потенциалом региона. Он станет первым европейским лидером, посетившим Мангистаускую область.
Также президент ФРГ планирует принять участие в открытии Казахстанско-немецкого института инжиниринга, а также в церемонии запуска пробного бурения на заводе по производству зеленого водорода шведско-германской компании Svevind.