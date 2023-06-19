Какие продукты снижают уровень холестерина

Диетолог Михаил Гинзбург перечислил продукты, которые способствуют снижению уровня холестерина, сообщает Zakon.kz.

По его словам, существуют 4 группы продуктов, нормализующих состав крови и поддерживающих уровень холестерина.



Прежде всего речь идет о продуктах, богатых пищевыми волокнами: цельнозерновом хлебе, злаках, гречке, ягодах, овощах и фруктах. Отмечается, что пищевые волокна связывают желчные кислоты в кишечнике и не дают им всасываться обратно.

"В результате организму приходится искать откуда-то новые холестериновые клетки. Благодаря этому в организме плохой холестерин меняется на хороший", – цитирует "Вечерняя Москва" врач.

Гинзбург подчеркнул, что также полезны для снижения уровня холестерина бобовые, однако не только благодаря пищевым волокнам, но и специфическому белку, в котором меньше аминокислот, чем в животном белке.

К третьей группе продуктов Гинзбург отнес кисломолочные, которые способствуют нормализации микрофлоры кишечника, оказывающей противовоспалительное действие на холестерин.

В последнюю группу специалист включил продукты, богатые омегой-3: оливковое и льняное масло, рыбий жир и рыбу жирных сортов. Указанные продукты нормализуют состав крови, а также способствуют снижению уровня холестерина.

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