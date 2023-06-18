Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Как избежать сердечного приступа

советы, врач Фото: pixabay
Кардиолог Ульф Ландмессер рассказал, как избежать сердечного приступа, уделяя особое внимание 4 факторам, сообщает Zakon.kz.

Первым фактором является артериальное давление, рассказал эксперт изданию Focus. Он отметил: чем раньше начать лечение, тем легче предотвратить поражение сердечно-сосудистой системы.

Второй фактор – уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) – основных переносчиков холестерина в организме. Высокие значения ЛПНП могут привести к образованию холестериновых бляшек в сосудах.

Кроме того, профессор советует ознакомиться с семейным анамнезом, чтобы адекватно оценивать генетические риски столкнуться с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Если кто-то сердечный приступ в раннем возрасте, то риски увеличиваются.

Четвертый фактор – диабет. Повышенный уровень сахара в крови и метаболические изменения, связанные с заболеванием, вызывают долговременное повреждение кровеносных сосудов.

"Все это – факторы риска, с которыми мы сегодня можем справиться. Чем раньше принять контрмеры, тем лучше", – отметил Ландмессер.

Также, по его словам, сердечным приступам также могут быть подвержены люди с хроническими воспалительными заболеваниями. Таким пациентам врач посоветовал особенно тщательно следить за вышеупомянутыми показателями. Для выявления факторов риска Ландмессер рекомендует проходить регулярные тщательные обследования людям в возрасте от 40 лет.

Ранее эндокринолог посоветовала никогда не вознаграждать себя едой.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Читайте также

Самые опасные продукты для домашних животных

Врач посоветовала никогда не вознаграждать себя едой

Гороскоп на субботу для всех знаков зодиака

Елена Беляева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Президент
В Казахстане восстановят три приграничных района
подгузник у детей
В Швейцарии учителя пожаловались на 11-летних учеников в подгузниках
кошелек
Казахстан стал единственной страной ЕАЭС, где покупательная способность зарплат снизилась
КНБ провел спецоперацию в Актау и Таразе
КНБ провел спецоперацию в Актау и Таразе
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления