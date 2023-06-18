Как избежать сердечного приступа
Первым фактором является артериальное давление, рассказал эксперт изданию Focus. Он отметил: чем раньше начать лечение, тем легче предотвратить поражение сердечно-сосудистой системы.
Второй фактор – уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) – основных переносчиков холестерина в организме. Высокие значения ЛПНП могут привести к образованию холестериновых бляшек в сосудах.
Кроме того, профессор советует ознакомиться с семейным анамнезом, чтобы адекватно оценивать генетические риски столкнуться с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Если кто-то сердечный приступ в раннем возрасте, то риски увеличиваются.
Четвертый фактор – диабет. Повышенный уровень сахара в крови и метаболические изменения, связанные с заболеванием, вызывают долговременное повреждение кровеносных сосудов.
"Все это – факторы риска, с которыми мы сегодня можем справиться. Чем раньше принять контрмеры, тем лучше", – отметил Ландмессер.
Также, по его словам, сердечным приступам также могут быть подвержены люди с хроническими воспалительными заболеваниями. Таким пациентам врач посоветовал особенно тщательно следить за вышеупомянутыми показателями. Для выявления факторов риска Ландмессер рекомендует проходить регулярные тщательные обследования людям в возрасте от 40 лет.
Ранее эндокринолог посоветовала никогда не вознаграждать себя едой.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.