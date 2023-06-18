Кардиолог Ульф Ландмессер рассказал, как избежать сердечного приступа, уделяя особое внимание 4 факторам, сообщает Zakon.kz.

Первым фактором является артериальное давление, рассказал эксперт изданию Focus. Он отметил: чем раньше начать лечение, тем легче предотвратить поражение сердечно-сосудистой системы.



Второй фактор – уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) – основных переносчиков холестерина в организме. Высокие значения ЛПНП могут привести к образованию холестериновых бляшек в сосудах.

Кроме того, профессор советует ознакомиться с семейным анамнезом, чтобы адекватно оценивать генетические риски столкнуться с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Если кто-то сердечный приступ в раннем возрасте, то риски увеличиваются.

Четвертый фактор – диабет. Повышенный уровень сахара в крови и метаболические изменения, связанные с заболеванием, вызывают долговременное повреждение кровеносных сосудов.

"Все это – факторы риска, с которыми мы сегодня можем справиться. Чем раньше принять контрмеры, тем лучше", – отметил Ландмессер.

Также, по его словам, сердечным приступам также могут быть подвержены люди с хроническими воспалительными заболеваниями. Таким пациентам врач посоветовал особенно тщательно следить за вышеупомянутыми показателями. Для выявления факторов риска Ландмессер рекомендует проходить регулярные тщательные обследования людям в возрасте от 40 лет.

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