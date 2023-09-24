Три продукта, которые помогут быстрее избавиться от простуды

Российский врач-диетолог Михаил Гинзбург порекомендовал продукты, способствующие более быстрому выздоровлению при простудных заболеваниях, сообщает Zakon.kz.

По информации "Москва 24", Гинзбург первым делом в борьбе с простудой назвал мед. Стоит просто добавить немного продукта пчеловодства в чай, чтобы насытить его питательными элементами.

По словам Гинзбурга, полезно также пить компоты, поскольку в них содержится огромное количество биологически активных веществ. Ягоды и плоды, входящие в их состав, богаты витаминами и антиоксидантами, укрепляющими иммунитет.

Следующий продукт – яйца. В них содержатся белок и энергия, помогающие быстрее восстановиться. Яйца можно приготовить разными способами.

Как сказал врач, при простудных заболеваниях необходимо употребление разнообразной пищи, в том числе свежих овощей, фруктов и белковых продуктов, чтобы выздоровление наступило как можно скорее.

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