Футболисты Испании впервые выиграли Лигу наций УЕФА

Сборная Испании по футболу впервые в своей истории завоевала титул Лиги наций, переиграв в решающем поединке по пенальти команду Хорватии – 5:4, сообщает Zakon.kz.

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"Красной фурии" удалось завоевать трофей уже в четвертом матче под руководством своего нового наставника Луиса де ла Фуэнте, которого назначили главным тренером испанской дружины в декабре 2022 года.





Стоит отметить, что испанцы ждали этот трофей 11 лет. Последним турниром, который они выиграли, это был чемпионат Европы 2012 года. Также в копилке футболистов Испании победа на ЧМ-2010, Евро-1964 и 2008 годов.

В основное время финального матча команды Испании и Хорватии не забили друг другу, тоже самое произошло в экстра-таймах. Судьба чемпиона решилась в серии пенальти, где успех праздновали испанцы – 5:4, вратарь Унаи Симон дважды сумел отразить удары хорватских игроков Ловро Маера и Бруно Петковича.

Тем временем, сборная Казахстана по футболу в ночь с 19-го на 20-е июня проводит встречу на выезде с представителями Северной Ирландии, в рамках Евро-2024, начало игры в 00:45 по времени Астаны.