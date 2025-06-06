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Спорт

Испания обыграла Францию и вышла в финал Лиги наций УЕФА-2025

Футбол Финал Лиги наций, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2025 10:12 Фото: Instagram/sefutbol
В ночь на 6 июня состоялся второй полуфинальный поединок текущего розыгрыша Лиги наций УЕФА, где сборная Испании сумела переиграть Францию. Благодаря этой победе чемпионы Европы заслужили право сыграть в решающим матче турнира против Португалии, сообщает Zakon.kz.

Полуфинальная встреча между Испанией и Францией прошла в Штутгарте. Матч получился зрелищным –  с обилием голов, где забивали практически все звезды обеих сборных.

Всего было забито девять голов, одним больше у испанцев – 5:4, которые в итоге и вышли в финал Лиги наций.

Счет в матче открыл Нико Уильямс, а Микель Мерино удвоил преимущество "красной фурии". Вскоре Ламин Ямаль и Педри довели результат до разгрома – 4:0.

На 59-й минуте игры Килиан Мбаппе отыграл один мяч с пенальти. Спустя время Ямаль оформил дубль. Затем французы записали в свой актив сразу три гола.

Свои имена на табло записали Райан Шерки, Дани Вивиан (автогол) и Рандаль Коло-Муани. Дальше подопечным Дидье Дешама не хватило времени и они проиграли – 4:5.

Теперь действующие чемпионы Европы 8 июня сыграют в финале Лиги наций с Португалией, а Франция встретится с Германией в матче за 3-е место.

Первый финалист турнира был определен днем ранее, где Португалия была сильнее немцев – 2:1, благодаря решающему голу Криштиану Роналду.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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