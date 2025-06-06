Испания обыграла Францию и вышла в финал Лиги наций УЕФА-2025
Полуфинальная встреча между Испанией и Францией прошла в Штутгарте. Матч получился зрелищным – с обилием голов, где забивали практически все звезды обеих сборных.
Всего было забито девять голов, одним больше у испанцев – 5:4, которые в итоге и вышли в финал Лиги наций.
Счет в матче открыл Нико Уильямс, а Микель Мерино удвоил преимущество "красной фурии". Вскоре Ламин Ямаль и Педри довели результат до разгрома – 4:0.
На 59-й минуте игры Килиан Мбаппе отыграл один мяч с пенальти. Спустя время Ямаль оформил дубль. Затем французы записали в свой актив сразу три гола.
Свои имена на табло записали Райан Шерки, Дани Вивиан (автогол) и Рандаль Коло-Муани. Дальше подопечным Дидье Дешама не хватило времени и они проиграли – 4:5.
Теперь действующие чемпионы Европы 8 июня сыграют в финале Лиги наций с Португалией, а Франция встретится с Германией в матче за 3-е место.
Первый финалист турнира был определен днем ранее, где Португалия была сильнее немцев – 2:1, благодаря решающему голу Криштиану Роналду.