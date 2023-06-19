В Министерстве культуры и спорта РК предоставили топ-5 туристических городов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

На первом месте расположился город Алматы.

Горнолыжные курорты, прекрасная природа, благоприятный климат и гостеприимство. Алматы, обладающий этими и другими преимуществами, является самым туристским городом страны. За первые четыре месяца этого года южный мегаполис посетили 1 185 130 человек.

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

В Алматы особенно часто останавливаются иностранные туристы. Министерство культуры и спорта ведет активную работу с зарубежными туроператорами, чтобы полностью раскрыть туристский потенциал региона.



На втором месте город Астана.

Астана — это не только административный центр, но и центр притяжения туристов. Только за первые четыре месяца 2023 года столицу посетили 951 750 человек.

Фото: pixabay

Сейчас возле города при поддержке Министерства культуры и спорта ведется строительство крупнейшего в стране музея под открытым небом. Бозок должен стать главной туристской достопримечательностью Астаны, которую обязательно нужно будет увидеть.



На третьем – Шымкент.

Шымкент, который никому не уступает в гостеприимстве, лидирует и по количеству туристов. В период с января по апрель этот город посетили 346 280 человек.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Любой турист может выбрать здесь отдых по душе. Можно посетить сакрально-исторические места, отдохнуть в санаториях или сходить на спортивные и культурно-массовые мероприятия, которые часто проводятся в городе.



На четвертом – Атырау.

Город Атырау также среди лучших по количеству туристов. За первые четыре месяца 2023 года город посетили 305 460 человек. В мае при поддержке Министерства культуры и спорта в регионе открылся визит-центр "Сарайшык". В нем есть все, чтобы туристы смогли познакомиться с историей Казахского ханства, Золотой Орды и более ранних эпох.

Фото: primeminister.kz

В летний сезон число приезжающих в Атырау гостей будет только расти.



Пятое место досталось городу Актау.

Пятерку лучших открывает жемчужина Каспия – город Актау. С января по апрель этого года Актау посетили 220 660 гостей. А к летнему сезону интерес к центру Мангистауской области со стороны туристов возрос до 20%.

Фото: primeminister.kz

"За первые 4 месяца 2023 года (январь-апрель) 3,5 млн человек в Казахстане путешествовали внутри страны. Это на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года". Пресс-служба МКС РК

Министерство культуры и спорта разработало и запустило несколько программ в целях стимулирования внутреннего туризма. Например, по программе Kids Go Free казахстанцы могут выгодно спланировать семейный отдых внутри страны и сэкономить до 30% при покупке туристического пакета у туроператоров.

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