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Совместное заседание палат Парламента пройдет 20 июня

Совместное заседание палат Парламента пройдет 20 июня Фото: parlam.kz
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Заседание пройдет 20 июня 2023 года.

"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 20 июня 2023 года в 15:00 в Астане", – говорится в тексте распоряжения.

Последнее совместное заседание созывали 13 января 2023 года.

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