Сетью модульных кинотеатров предложили покрыть весь Казахстан

О важности кино как искусства и кинотеатра как места встречи человека с этим искусством напомнил казахстанцам президент Касым-Жомарт Токаев, отметив, что этой сфере культуры необходим новый импульс.

Отечественные кинопрокатчики-энтузиасты полностью согласны с главой государства и предлагают собственный взгляд на план ее развития. Таким для Казахстана станет создание сети доступных даже жителями регионов модульных кинотеатров.



На данный момент по статистике, предложенной сетью кинотеатров Kinopark, в республике функционирует всего 426 кинозалов. На этом числе сказались многие факторы, в том числе пандемия, но факты налицо – в стране, чье население неуклонно приближается к 20 миллионам, открыто всего 100 кинотеатров в 38 крупных городах, в остальных 65 процентах городов эта услуга недоступна. При этом цифры говорят, что потребность в кинотеатрах – не только в городах поменьше, но и СНП – в десятки раз превышает эти показатели. Сегодня казахстанцам нужны как минимум 2 000 кинозалов, то есть не менее 500-700 кинотеатров в городах, поселках и даже аулах. Ситуация с распределением существующих кинозалов по компаниям кинопроката выглядит так:

Фото: Kinopark-Kinoplexx Theatres

Система модульных кинотеатров, по мнению PR-директора Kinopark-Kinoplexx Theatres Ерлана Бухарбаева, способна решить эту проблему, уравняв таким образом людей в правах на доступ к информации. Это недорогие в реализации проекты, которые снова сделают кинотеатры массовым развлечением. Так, модульный кинотеатр на 2 зала способен вместить 240 зрителей при общей стоимости (строительство и оборудование) в 920 миллионов тенге, на 6 залов – уже 720 зрителей при стоимости в 2 миллиарда.



"В некоторых районных центрах и малых городах с населением до 100-150 000 людей инициатива постройки торговых центров, где кинотеатр предусмотрен по плану, попросту не доходит – потому что не окупится. Ну а старые кинотеатры советской постройки давно закрыты, разрушены и перестроены под другие цели. Если мы всерьез хотим развивать отечественную киноиндустрию – стоит сосредоточиться не только на больших городах, где в принципе уже существует вся необходимая инфраструктура и рынок насыщен. Нужно позаботиться о сельских областях и людях, которые там живут, трудятся и тоже имеют право на достойный отдых", – сказал PR-директор Kinopark-Kinoplexx Theatres.

По расчетам кинопрокатчиков, систему модульных кинотеатров можно внедрить совместными усилиями участников рынка. В качестве примера и вдохновения для будущих партнеров Kinopark планирует вскоре построить в Конаеве первый модульный кинотеатр на 4 зала.

"Мы выступаем со своими подсчетами и предложением о сотрудничестве открыто, чтобы поделиться своим опытом и видением задачи, желая привлечь к сотрудничеству других игроков индустрии в целях развития кинотеатров в Казахстане. Также мы выкладываем в открытый доступ и проект разработки модульных кинотеатров на 2, 4, 6 и 7 залов. Если кто-то решит воспользоваться нашей идеей – мы готовы помочь, предоставив консультации, чертежи и другие детали проекта совершенно бесплатно", – добавил Ерлан Бухарбаев.

Фото: План модульных кинотеатров, предлагаемых Kinоpark

Современная киноиндустрия, инновационная и доступная – важная часть жизни целой страны, она касается образования и культуры. Кинофикация не только позволит развиваться социально и экономически. Модульные кинотеатры могут стать успешной частью проекта по сокращению цифрового неравенства между жителями мегаполисов и остальными казахстанцами, не имеющими сегодня возможности купить билет и посетить премьеру нашумевшего блокбастера.

