Токаев наградил работников культуры

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии награждения работников культуры и искусства. Он заявил, что исскусство – это душа нации, а культура – ее духовный облик, сообщает Zakon.kz.

На церемонии 21 мая 2024 года Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что развитие культуры и искусства является одним из главных приоритетов государства.

"В 2023 году была принята Концепция культурной политики до 2029 года. Сегодня государство уделяет огромное внимание всестороннему развитию инфраструктуры этой важнейшей отрасли. Только за последние три года по всей стране отремонтировано свыше 700 и построено 168 новых объектов. Постепенно улучшается оснащение учреждений культуры и искусства". Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, впервые за три десятилетия выделены бюджетные средства на покупку музыкальных инструментов для профильных учебных заведений и государственных концертных организаций

Кроме того, глава государства сообщил, что в ближайшее время начнется полномасштабная реконструкция Казахского национального театра драмы им. Мухтара Ауэзова. Работы будут завершены в 2026 году – к столетнему юбилею знакового учреждения.

"В прошлом году моим указом ведущим организациям культуры страны были присвоены статусы "национальный" и "академический". Это решение, несомненно, будет способствовать расширению творческих горизонтов художественных коллективов и позволит им развиваться и совершенствоваться в профессиональном плане. Работа в этом направлении продолжится". Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Список граждан, которым президент вручил государственные награды:

Орден "Парасат":

Ткишев Темир – преподаватель Республиканской казахской специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. А. Жубанова.

Фото: akorda.kz

Орден "Құрмет":

Аскаров Азамат Аскарулы – артист Казахского национального театра оперы и балета им. Абая;

Ахатов Асылбек Кусымович – артист Казахского национального оркестра народных инструментов им. Курмангазы;

Абильдина Гайнижамал Байкаримовна – профессор Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова;

Джулмухамедова Айжан Аблайхановна – преподаватель Республиканской казахской специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. А. Жубанова;

Карменова Тогжан Жанатовна – заместитель директора Алматинского хореографического училища им. А. Селезнева;

Калдыбаева Гульджан Ахмадиевна – художник-реставратор Государственного музея искусств Республики Казахстан им. А. Кастеева;

Кулыш Капаш Кабыкенкызы – профессор Казахского национального университета искусств;

Медеубаева Светлана Магнитовна – руководитель отдела Алматинского хореографического училища им. А. Селезнева;

Молдашева Гульзира Бакировна – главный хранитель фонда Государственного музея искусств Республики Казахстан им. А. Кастеева;

Муртазина Карлыгаш Токеновна – вокалист ВИА "Айгүл";

Насирова Гульбахар Касимовна – заведующий отделом Республиканского государственного академического уйгурского театра музыкальной комедии им. К. Кужамьярова;

Токжанов Тулепберген Торахметович – профессор Казахской национальной консерватории им. Курмангазы.

Медаль "Ерен еңбегі үшін":

Акпасова Батеш Рахметжановна – руководитель службы Национального музея Республики Казахстан;

Бисенгалиев Мурат Кумаргалиевич – старший преподаватель Республиканской казахской специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. А. Жубанова;

Жабаева Алия Шуиншалиевна – помощник режиссера Казахского национального театра оперы и балета им. Абая;

Омирбекова Марина Сергеевна – аккомпаниатор-концертмейстер Казахского национального театра оперы и балета им. Абая.

Почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері":

Айсын Жексен Куанулы – дирижер оркестра Казахского национального оркестра народных инструментов им. Курмангазы;

Акмолдаев Саян Досмахамбетович – преподаватель Республиканской казахской специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. А. Жубанова;

Темирбекова Алия Жанабильевна – главный хормейстер Казахского национального театра оперы и балета им. Абая.

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Также Токаев заявил, что трем ведущим музеям страны будет присовен национальный статус. Подробнее читайте тут.