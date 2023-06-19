Около 100 жителей Индии погибли из-за жары
Смертельные случаи произошли в северном штате Уттар-Прадеш и восточном Бихаре, где власти предупредили жителей старше 60 лет и других людей, страдающих различными заболеваниями, оставаться дома в дневное время, сообщает The Guardian.
54 смертельных случаев в Уттар-Прадеше были зарегистрированы в округе Баллия. Власти выяснили, что большинство погибших были старше 60 лет и имели уже существующие заболевания, которые могли усугубиться из-за сильной жары.
Медицинский работник в Баллии С. К. Ядав рассказал, что за последние три дня в районную больницу поступило около 300 пациентов с различными заболеваниями, усугубленными жарой.
В связи с серьезностью власти открыли дополнительные больничные койки в отделении неотложной помощи.
Житель Баллии по фамилии Патак лишился отца 17 июня. Он стал свидетелем потока пациентов в отделении неотложной помощи больницы.
"Такого в Баллии никогда не было. Я никогда не видел, чтобы люди умирали от жары в таком большом количестве. Люди боятся выходить на улицу. Дороги и рынки практически пустынны".Паттак
В воскресенье в округе Баллия зафиксировали максимальную температура 43°C, превышающая норму на 5°C. Относительная влажность воздуха была зафиксирована на уровне 25%, что усилило эффект жары.
Сотрудник Индийского метеорологического департамента (IMD) Атул Кумар Сингх рассказал, что температура по всему штату в настоящее время выше нормы. IMD выпустило предупреждение о том, что в некоторых районах штата Уттар-Прадеш жара продержится до 19 июня.
Министр здравоохранения штата Бриджеш Патхак заявил, что начато расследование причин смерти людей.
В восточной части штата Бихара палящая жара охватила большую часть территории, что привело к 42 смертям за последние два дня. Их них 35 смертельных случаев произошли в двух больницах в столице штата Патне, где лечились более 200 пациентов, страдающих диареей и рвотой. В субботу в Патне зафиксировали максимальную температуру 44,7°C.
Апрель, май и июнь – обычно самые жаркие на большей части Индии, прежде чем муссонные дожди принесут более прохладную температуру.