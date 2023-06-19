Около 100 жителей Индии погибли из-за жары

За последние несколько дней в двух самых густонаселенных штатах Индии погибли по меньшей мере 96 человек, а вся страна страдает от знойной жары. В штатах Уттар-Прадеш и Бихар зафиксировали температуру почти 45°C, сообщает Zakon.kz.

Смертельные случаи произошли в северном штате Уттар-Прадеш и восточном Бихаре, где власти предупредили жителей старше 60 лет и других людей, страдающих различными заболеваниями, оставаться дома в дневное время, сообщает The Guardian.



54 смертельных случаев в Уттар-Прадеше были зарегистрированы в округе Баллия. Власти выяснили, что большинство погибших были старше 60 лет и имели уже существующие заболевания, которые могли усугубиться из-за сильной жары.

Медицинский работник в Баллии С. К. Ядав рассказал, что за последние три дня в районную больницу поступило около 300 пациентов с различными заболеваниями, усугубленными жарой.

В связи с серьезностью власти открыли дополнительные больничные койки в отделении неотложной помощи.

Житель Баллии по фамилии Патак лишился отца 17 июня. Он стал свидетелем потока пациентов в отделении неотложной помощи больницы.

"Такого в Баллии никогда не было. Я никогда не видел, чтобы люди умирали от жары в таком большом количестве. Люди боятся выходить на улицу. Дороги и рынки практически пустынны". Паттак

В воскресенье в округе Баллия зафиксировали максимальную температура 43°C, превышающая норму на 5°C. Относительная влажность воздуха была зафиксирована на уровне 25%, что усилило эффект жары.



Сотрудник Индийского метеорологического департамента (IMD) Атул Кумар Сингх рассказал, что температура по всему штату в настоящее время выше нормы. IMD выпустило предупреждение о том, что в некоторых районах штата Уттар-Прадеш жара продержится до 19 июня.

Министр здравоохранения штата Бриджеш Патхак заявил, что начато расследование причин смерти людей.

В восточной части штата Бихара палящая жара охватила большую часть территории, что привело к 42 смертям за последние два дня. Их них 35 смертельных случаев произошли в двух больницах в столице штата Патне, где лечились более 200 пациентов, страдающих диареей и рвотой. В субботу в Патне зафиксировали максимальную температуру 44,7°C.

Апрель, май и июнь – обычно самые жаркие на большей части Индии, прежде чем муссонные дожди принесут более прохладную температуру.