Более 100 человек погибли в давке на религиозном фестивале в Индии
Фото: pxhere
В давке на религиозном мероприятии в городе Хатрас в центральном индийском штате Уттар-Прадеш погибли 107 человек, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет Hindustan Times со ссылкой на полицию штата.
Инцидент произошел в деревне в районе Хатрас штата Уттар-Прадеш. Давка произошла, когда участники мероприятия спешили покинуть его вместе с религиозным лидером Бхоле Бабой.
На месте ЧП работают медики и полиция. Главный министр Уттар-Прадеша Йоги Адитьянатх распорядился провести расследование трагедии.
В апреле зрители пожаловались на давку во время концерта группы "Звери" в Тюмени.
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