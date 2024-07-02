Более 100 человек погибли в давке на религиозном фестивале в Индии

В давке на религиозном мероприятии в городе Хатрас в центральном индийском штате Уттар-Прадеш погибли 107 человек, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Hindustan Times со ссылкой на полицию штата.

Инцидент произошел в деревне в районе Хатрас штата Уттар-Прадеш. Давка произошла, когда участники мероприятия спешили покинуть его вместе с религиозным лидером Бхоле Бабой.

На месте ЧП работают медики и полиция. Главный министр Уттар-Прадеша Йоги Адитьянатх распорядился провести расследование трагедии.

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В апреле зрители пожаловались на давку во время концерта группы "Звери" в Тюмени.