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Ковер из асфальта постелили в Мангистауской области

Ковер из асфальта постелили в Мангистауской области Фото: pixabay
Жители Жанаозена на видео продемонстрировали необычный асфальт: асфальтовое покрытие тонкое, как ковер, и его можно свернуть руками, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации Lada, видео снято на дороге у нефтегазодобывающего управления № 1 (НГДУ-1), которое является структурным подразделением АО "Озенмунайгаз".

Местные жители оказались недовольны подобным "ноу-хау".

В пресс-службе АО "Озенмунайгаз", комментируя видеоролик, пояснили, что в январе 2023 года трассу Жетыбай-Карамандыбас-Жанаозен отремонтировали.

Однако в мае "на верхней части дороги образовались трещины. Подрядчику направлено письмо с требованием устранить недостатки".

"6 июня 2023 года направлено письмо в филиал РГП на ПХВ "Национальный центр качества дорожных активов" по проверке качества дорог".Пресс-служба АО "Озенмунайгаз"

В заключении сказано, что по решению, принятому в соответствии с результатами экспертизы, подрядное учреждение за свой счет проводит работы по устранению дефектов.

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10 июня 2023 года сообщалось, что асфальт поднялся на трассе Алматы – Туркестан. В пресс-службе "КазАвтоЖола" уточнили, что дефект быстро устранили.

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