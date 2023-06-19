Ковер из асфальта постелили в Мангистауской области
Как отмечено в публикации Lada, видео снято на дороге у нефтегазодобывающего управления № 1 (НГДУ-1), которое является структурным подразделением АО "Озенмунайгаз".
Местные жители оказались недовольны подобным "ноу-хау".
В пресс-службе АО "Озенмунайгаз", комментируя видеоролик, пояснили, что в январе 2023 года трассу Жетыбай-Карамандыбас-Жанаозен отремонтировали.
Однако в мае "на верхней части дороги образовались трещины. Подрядчику направлено письмо с требованием устранить недостатки".
"6 июня 2023 года направлено письмо в филиал РГП на ПХВ "Национальный центр качества дорожных активов" по проверке качества дорог".Пресс-служба АО "Озенмунайгаз"
В заключении сказано, что по решению, принятому в соответствии с результатами экспертизы, подрядное учреждение за свой счет проводит работы по устранению дефектов.
10 июня 2023 года сообщалось, что асфальт поднялся на трассе Алматы – Туркестан. В пресс-службе "КазАвтоЖола" уточнили, что дефект быстро устранили.