Асфальт поднялся на трассе Алматы – Туркестан

8 июня около 20:25 на 190 км трассы Алматы – Туркестан поднялось цементобетонное покрытие проезжей части, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы сняли происшествие на видео.

"Трасса Алматы – Шымкент – Туркестан. Там вообще ни асфальта, ни бетона нет, но везде стоят камеры и таблички, что дорога платная, представляете? Дорога платная, а дороги нет. Платим за воздух получается", – возмутились очевидцы.





Между тем, "КазАвтоЖол" заявляет, что дорогу уже подлатали.

"Дорожниками оперативно произведены работы по устранению вышеуказанного дефекта. Дефект устранен. Обеспечен безопасный проезд". Пресс-служба "КазАвтоЖола"

Месяц назад депутаты маслихата Астаны выясняли, почему дороги в Казахстане проваливаются.

