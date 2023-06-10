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Асфальт поднялся на трассе Алматы – Туркестан

ремонт дороги Фото: скриншот видео
8 июня около 20:25 на 190 км трассы Алматы – Туркестан поднялось цементобетонное покрытие проезжей части, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы сняли происшествие на видео.

"Трасса Алматы – Шымкент – Туркестан. Там вообще ни асфальта, ни бетона нет, но везде стоят камеры и таблички, что дорога платная, представляете? Дорога платная, а дороги нет. Платим за воздух получается", – возмутились очевидцы.


Между тем, "КазАвтоЖол" заявляет, что дорогу уже подлатали.

"Дорожниками оперативно произведены работы по устранению вышеуказанного дефекта. Дефект устранен. Обеспечен безопасный проезд". Пресс-служба "КазАвтоЖола"

Месяц назад депутаты маслихата Астаны выясняли, почему дороги в Казахстане проваливаются.

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Елена Беляева
Алматы Туркестан
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