Триумфом сборной Казахстана завершился Чемпионат мира-2023 по рукопашному бою

В Астане прошло 7-ое мировое первенство по рукопашному бою, где хозяева турнира завоевали 21 золотую, 19 серебряных и 21 бронзовую медаль. Это позволило казахстанцам занять первое общекомандное место на ЧМ-2023, сообщает Zakon.kz.

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Золотые награды лучших рукопашников планеты достались казахстанским спортсменам, среди которых Медет Кожбанов, Ердаулет Женис, Ильяс Мухамадиев, Мади Райхан, Даулет Темирханов, Сергей Вальтер, Максат Бекмуханбетов, Тимур Шалов, Бахытбек Баймуханбетов, Кайрат Муканбеков, Санжар Жанбатыров, Данияр Койшыбек и Улан Мукашев, передает пресс-служба казахстанской ассоциации рукопашного боя.





Фото: Instagram/all_kazakhstan_h2h

У девушек медалями высшего достоинства отметилась сестра Шавката Рахмонова – Сора, а также Аида Хайруллина, Шынар Кенжебаева и Сая Жанаева.





Фото: Instagram/all_kazakhstan_h2h

Серебряные медали чемпионата мира завоевали казахстанцы Серик Абиров, Андрей Тирешин, Арай Мусина, Сая Ауельбекова, Аманбек Жаманкараев, Алихан Сеитов, Айдын Умбетов, Нурсултан Бекбатшаев, Демей Бексултан, Хайдар Есенгалиев, Бек Насихатов, Сагыныш Асылбекова, Евгения Смоленкова, Бахтияр Муратбек, Диана Жумагазиева и Сауран Арапбай.





Фото: Instagram/all_kazakhstan_h2h

На третью ступень пьедестала почета подняли наши спортсмены: Амина Шайменова, Шынар Кенжебаева, Асель Жумакаева, Шынар Баймурзина, Алексей Беликов, Сергей Бредихин, Ардак Мадимухаметов, Адильжан Авакри, Абылай Табанов, Саида Хасенова, Арман Ахашов, Владимир Саакян и Максат Бекмухамбетов.





Фото: Instagram/drs_kz

На втором месте в общекомандном зачете представители Российской Федерации, 7 золотых, 7 серебряных и 15 бронзовых медалей. Призовую тройку замкнули спортсмены Узбекистана, (7-6-12).



Всего на Чемпионат мира приехало 312 атлета из 32 стран мира, лучших определяли в двух дисциплинах: "Поединок" и "Самооборона".