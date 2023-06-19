Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Триумфом сборной Казахстана завершился Чемпионат мира-2023 по рукопашному бою

Рукопашный бой 1 место Команда РК Фото: Instagram/all_kazakhstan_h2h
В Астане прошло 7-ое мировое первенство по рукопашному бою, где хозяева турнира завоевали 21 золотую, 19 серебряных и 21 бронзовую медаль. Это позволило казахстанцам занять первое общекомандное место на ЧМ-2023, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Золотые награды лучших рукопашников планеты достались казахстанским спортсменам, среди которых Медет Кожбанов, Ердаулет Женис, Ильяс Мухамадиев, Мади Райхан, Даулет Темирханов, Сергей Вальтер, Максат Бекмуханбетов, Тимур Шалов, Бахытбек Баймуханбетов, Кайрат Муканбеков, Санжар Жанбатыров, Данияр Койшыбек и Улан Мукашев, передает пресс-служба казахстанской ассоциации рукопашного боя.

Рукопашный бой 1 место Команда РК

Фото: Instagram/all_kazakhstan_h2h

У девушек медалями высшего достоинства отметилась сестра Шавката Рахмонова – Сора, а также Аида Хайруллина, Шынар Кенжебаева и Сая Жанаева.

Рукопашный бой 1 место Команда РК

Фото: Instagram/all_kazakhstan_h2h

Серебряные медали чемпионата мира завоевали казахстанцы Серик Абиров, Андрей Тирешин, Арай Мусина, Сая Ауельбекова, Аманбек Жаманкараев, Алихан Сеитов, Айдын Умбетов, Нурсултан Бекбатшаев, Демей Бексултан, Хайдар Есенгалиев, Бек Насихатов, Сагыныш Асылбекова, Евгения Смоленкова, Бахтияр Муратбек, Диана Жумагазиева и Сауран Арапбай.

Рукопашный бой 1 место Команда РК

Фото: Instagram/all_kazakhstan_h2h

На третью ступень пьедестала почета подняли наши спортсмены: Амина Шайменова, Шынар Кенжебаева, Асель Жумакаева, Шынар Баймурзина, Алексей Беликов, Сергей Бредихин, Ардак Мадимухаметов, Адильжан Авакри, Абылай Табанов, Саида Хасенова, Арман Ахашов, Владимир Саакян и Максат Бекмухамбетов.

Рукопашный бой 1 место Команда РК

Фото: Instagram/drs_kz

На втором месте в общекомандном зачете представители Российской Федерации, 7 золотых, 7 серебряных и 15 бронзовых медалей. Призовую тройку замкнули спортсмены Узбекистана, (7-6-12).

Всего на Чемпионат мира приехало 312 атлета из 32 стран мира, лучших определяли в двух дисциплинах: "Поединок" и "Самооборона". 

Читайте также

Глава УЕФА критически относится к переходу Роналду и Бензема на Ближний Восток

Испанец Навас стал первым игроком в истории, кто выиграл три крупных чемпионата

Бейбит Жукаев стал третьей ракеткой Казахстана в рейтинге ATP

Куандык Шынасилов
Шавкат Рахмонов Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Президент
В Казахстане восстановят три приграничных района
Появилась информация об убийстве казахстанской журналистки в Грузии
Появилась информация об убийстве казахстанской журналистки в Грузии
Астану накрыл первый ливень
Астану накрыл первый ливень
предполагаемый захватчик
Подробности о захватчике банка в Астане: он состоял на наркоучете
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления