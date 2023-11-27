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Казахстанцы установили рекорд на ЧМ-2023 по киокушинкай-кан карате

Киошинкай каратэ Победа Казахстана Фото: Instagram/committee_sport
В Алматы завершилось мировое первенство по киокушинкай-кан каратэ. Хозяева татами показали лучший результат за все время выступлений на этих соревнованиях, завоевав 115 медалей и заняв первое общекомандное место на ЧМ-2023, сообщает Zakоn.kz.

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За медали мирового первенства 2023 года соперничали около 700 каратистов из 33 стран. Соревнования проходили три дня. Чемпионов определяли в разных категориях, от молодежи до ветеранов, сообщает пресс-служба Комитета по туризму и спорту МТС РК.

Киошинкай-кан каратэ ЧМ-2023 Победа

Фото: Instagram/committee_sport

В заключительный день состязаний стали известны победители и призеры среди взрослых. Сборная Казахстана завоевала шесть золотых, четыре серебряных и 11 бронзовых наград. 

Киошинкай-кан каратэ ЧМ-2023 Победа

Фото: Instagram/committee_sport

"Золото" ЧМ-2023 досталось казахстанским каратистам Наркыз Узакбаевой (50 кг), Улжан Ракишевой (+65 кг), Хатипу Аюпову (65 кг), Нурлыхану Садвакасову (80 кг), Рысбеку Максутову (85 кг) и Никите Гарасу (+85 кг).

Серебряных медалей турнира удостоились Мадина Сауытова (50 кг), Амина Досымбек (55 кг), Карина Досымова (65 кг) и Мадиярбек Узакбай (55 кг).

Киошинкай-кан каратэ ЧМ-2023 Победа

Фото: Instagram/committee_sport

На третью ступень пьедестала почета мирового первенства поднялись Гульдана Оспанова (55 кг), Назира Ахметова (60 кг), Асель Азимханова (65 кг), Адильхан Акылжан (55 кг), Дархан Арыстанбеков (55 кг), Едиге Кемежанов (60 кг), Алишер Карменов (65 кг), Айбек Аманов (70 кг), Бекзат Орынбасаров (70 кг), Бекарыс Сураганбек (75 кг) и Алмаз Құрмет (80 кг).

Киошинкай-кан каратэ ЧМ-2023 Победа

Фото: Instagram/committee_sport

В итоге сборная Казахстана, включая состязания в "ката" и "кумитэ" среди юниоров, молодежи, взрослых и ветеранов, всего завоевала 29 золотых, 25 серебряных и 61 бронзовую медаль. Такой результат позволил казахстанским каратистам выиграть общий зачет ЧМ-2023.

Россия на втором месте – у нее 24 "золота", 26 "серебра" и 47 "бронз". Япония замкнула тройку лидеров (10 золотых, семь серебряных и две бронзовые медали).

Следующий чемпионат мира состоится в Японии в 2025 году.

Ранее сборная Казахстана по карате показала наилучший результат на Чемпионате Азии-2023 в Алматы.

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