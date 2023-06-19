Несовершеннолетних вовлекали в занятие проституцией в Казахстане

Официальный представитель МВД Шугыла Турлыбек на брифинге 19 июня заявила, что в Казахстане за последние три дня выявили около 50 преступлений, связанных с торговлей людьми. В том числе факты вовлечения несовершеннолетних в занятие проституцией, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Шугыла Турлыбек сообщила, что в Казахстане на прошлой неделе проведено оперативно-профилактическое мероприятие "STOP трафик".

"За три дня операции полицейские выявили 47 преступлений, связанных с торговлей людьми. Из них три факта незаконного лишения свободы с целью трудовой эксплуатации, 10 фактов торговли людьми, в том числе пять фактов в отношении несовершеннолетними, семь – вовлечений в занятие проституцией, из которых три – в отношении несовершеннолетних и 27 фактов содержания притонов и сводничества", – рассказала официальный представитель МВД.

Так, по ее данным, в Костанайской области задержали 38-летнюю жительницу города, которая в течение месяца путем обмана и шантажа вовлекала в занятие проституцией учащуюся колледжа и сводила ее с клиентами на съемных квартирах.

Отмечается, что на сегодня потерпевшая передана родственникам. Возбуждено уголовное дело по ст. 134 УК РК "Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией".

В Алматинской области выявили факт торговли несовершеннолетним. Шугыла Турлыбек сообщила, что 39-летняя жительница области продала своего новорожденного сына. Факт имел место в декабре 2021 года. Женщина незаконно передала его семейной паре за полмиллиона тенге для дальнейшего незаконного усыновления.



В Карагандинской области выявили факт трудовой эксплуатации: установлено, что глава крестьянского хозяйства в течение нескольких лет путем насилия и угрозы его применения, а также использования долговой кабалы принуждал к труду двух местных жителей 52 и 30 лет.

"Мужчин заставляли заниматься домашним хозяйством, ремонтом техники и уходом за скотом. При попытке к бегству они возвращались назад и наказывались, ближайшая трасса находилась на расстоянии 65 км от хозяйства. В настоящее время возбуждено уголовное дело за незаконное лишение свободы с целью трудовой эксплуатации, проводится расследование", – отметила официальный представитель МВД.

По ее словам, потерпевшим оказывается необходимая помощь.

Ранее в МВД рассказали о ходе легализации иностранных авто.