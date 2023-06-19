В Шымкенте после тренировки скончался военнослужащий
В сообщении отмечено, что 15 июня в соответствии с планом боевой подготовки воинской части 6506 с военнослужащими проводилась беговая тренировка по преодолению дистанции с пересеченной местностью.
"После окончания мероприятия военнослужащий Бекжан Байжанов почувствовал недомогание и ему незамедлительно была оказана первая медицинская помощь. Далее он был доставлен в первую городскую клиническую больницу Шымкента и госпитализирован в реанимационное отделение. На следующий день около 17.15 была констатирована смерть военнослужащего".Пресс служба регионального командования "Оңтүстік" Национальной гвардии РК
Отмечено, что для выяснения причин и обстоятельств случившегося назначено служебное расследование.
"Командование регионального командования "Оңтүстік" и воинской части 6506 Национальной гвардии РК выражают глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего Бекжана Байжанова", – уточнили в пресс-службе.
Другая информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению в интересах следствия.
В январе 2023 года сообщалось, что солдат срочной службы погиб близ Астаны. Военнослужащий был призван весной 2022 года из Караганды.