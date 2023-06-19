В Шымкенте после тренировки скончался военнослужащий

15 июня 2023 года после беговой тренировки в Шымкенте скончался военнослужащий. В региональном командовании "Оңтүстік" Национальной гвардии РК рассказали Zakon.kz обстоятельства гибели военнослужащего.

В сообщении отмечено, что 15 июня в соответствии с планом боевой подготовки воинской части 6506 с военнослужащими проводилась беговая тренировка по преодолению дистанции с пересеченной местностью.

"После окончания мероприятия военнослужащий Бекжан Байжанов почувствовал недомогание и ему незамедлительно была оказана первая медицинская помощь. Далее он был доставлен в первую городскую клиническую больницу Шымкента и госпитализирован в реанимационное отделение. На следующий день около 17.15 была констатирована смерть военнослужащего". Пресс служба регионального командования "Оңтүстік" Национальной гвардии РК

Отмечено, что для выяснения причин и обстоятельств случившегося назначено служебное расследование.

"Командование регионального командования "Оңтүстік" и воинской части 6506 Национальной гвардии РК выражают глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего Бекжана Байжанова", – уточнили в пресс-службе.

Другая информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению в интересах следствия.

В январе 2023 года сообщалось, что солдат срочной службы погиб близ Астаны. Военнослужащий был призван весной 2022 года из Караганды.