Солдат срочной службы погиб близ Астаны
Фото: пресс-служба МО РК
Солдат-срочник погиб при прыжке с парашютом близ Астаны. По данным Министерства обороны Казахстана, трагедия произошла 18 января, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе МО уточнили, что причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
"18 января 2023 года близ Астаны при выполнении учебно-боевой задачи, совершая плановый прыжок с парашютом, погиб солдат срочной службы. Назначена проверка".Пресс-служба МО РК
По данным Минобороны, военнослужащий был призван весной 2022 года из Караганды.
"Министерством обороны будут приняты все необходимые меры по оказанию помощи семье погибшего военнослужащего".Пресс-служба МО РК
В июне 2022 года сообщалось о смерти солдата-срочника в Мангистауской области.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ