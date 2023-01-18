Солдат срочной службы погиб близ Астаны

Солдат-срочник погиб при прыжке с парашютом близ Астаны. По данным Министерства обороны Казахстана, трагедия произошла 18 января, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе МО уточнили, что причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

"18 января 2023 года близ Астаны при выполнении учебно-боевой задачи, совершая плановый прыжок с парашютом, погиб солдат срочной службы. Назначена проверка". Пресс-служба МО РК

По данным Минобороны, военнослужащий был призван весной 2022 года из Караганды.

"Министерством обороны будут приняты все необходимые меры по оказанию помощи семье погибшего военнослужащего". Пресс-служба МО РК

В июне 2022 года сообщалось о смерти солдата-срочника в Мангистауской области.