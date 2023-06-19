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Полиция Грузии раскрыла детали убийства казахстанской журналистки

убитая в Грузии журналистка Фото: Facebook/Ерболат Алтайұлы
Полиция грузинской области Кахетия раскрыла факт умышленного убийства Жанботы Толеген. Они задержали подозреваемого в убийстве, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники Управления полиции МВД Кахетии в результате оперативных мероприятий и следственных действий задержали подозреваемого в умышленном убийстве казахстанской журналистки Жанботы Толеген.

Подозреваемому Г. Х. грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

"Следствием установлено, что обвиняемый в результате конфликта, возникшего в муниципалитете Сагарехо, нанес смертельную травму тупым предметом иностранной гражданке и давней знакомой  Ж.Т. Подозреваемый выбросил тело женщины в реку, чтобы скрыть следы преступления, и скрылся с места происшествия".МВД Кахетии

Сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемого вскоре после случившегося.

Расследование по факту умышленного убийства продолжается в соответствии со ст. 108 УК Грузии.

О пропаже Жанботы Толеген ранее сообщила ее коллега и журналистка Назира Даримбет. По словам Назиры, последний раз она общалась с коллегой по WhatsApp 19 мая. Потом Жанбота перестала выходить на связь.

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