Миф о закредитованности казахстанцев: эксперты рассказали о потребительских займах МФО

Экономисты считают стереотип о населении Казахстана, которое, якобы, давно уже живет в кредитной кабале, популистским мифом. Zakon.kz выяснил, что считают эксперты о проблемах на рынке микрокредитования.

Тема закредитованности казахстанцев, пожалуй, была всегда актуальной. Однако, серьезный прирост лудоманов и серьезный рост уровня задолженности, о чем еще в начале июня сообщил министр внутренних дел Марат Ахметжанов, вновь поднимает вопрос о закредитованности населения.

По словам чиновников и общественников, сегодня существует прямая связь между ростом лудомании в стране и деятельностью микрокредитных организаций, ведь именно там "игровой" контингент продолжает обслуживаться, даже будучи в черном списке у банков. МФО также демонстрирует устойчивый рост: ссудный портфель МФО в 2022 году, по официальным данным, вырос на 31,8%, в 2021 году – на 89,9%, и достиг 917 млрд тенге.

Однако, экономисты в комментариях Zakon.kz отметили, что если теоретически прикрыть доступ к услугам МФО для определенной категории населения, из числа несостоятельных финансовых лиц, к коим относятся и лудоманы, то эта мера будет способствовать лишь росту теневой экономики.

Казахстан не является страной с закредитованным населением

Эксперты также полагают, что в нашей стране нет как таковой проблемы закредитованности населения.

По мнению экономиста Максата Халыка, в любой стране кредитование поощряется центральным банком для роста экономики. По этим показателям Казахстан не выделяется чем-то из ряда вон выходящим, разве что целями приобретения кредитов, утверждает он. Вся проблема, по его словам, заключается в высоких процентных ставках.

"Действующая предельная ставка в 56% годовых – это слишком много. Например, кредит в 1 млн тенге сроком на три года, переплата составит 1,5 млн тенге. Я бы предложил ее снизить до 30%, как в МФО, так и БВУ, это позволит вырасти рынку кредитования и приведет к более плавному функционированию экономики страны". Максат Халык

Высокие ставки, в свою очередь, по мнению экономиста, официально принято объяснять нашей принадлежностью к развивающимся странам и высокой инфляцией. Между тем, инфляция, с его слов, прямо зависит от результатов развития индустриально-промышленного сектора. А ее уровень является настоящим индикатором, по которому можно судить о состоянии экономики.

"В развитых странах ипотека составляет до 70% от общего рынка кредитования, в Казахстане 7-8%. Но там и ставка значительно ниже, чем у нас. Казахстанцы могли бы брать еще больше кредитов, если бы не чересчур высокие процентные ставки, которые сдерживают рост экономики". Максат Халык

Закредитованность населения – это миф

Финансовый аналитик Арман Бейсембаев считает, что в настоящее время МФО не могут похвастаться такими доходами, как в период, когда они занимали пустую нишу на рынке и законодательный орган не успевал вырабатывать нормы, регулирующие деятельность МФО. Тем не менее, сегодня высокие процентные ставки продолжают обеспечивать стабильную прибыль, даже после покрытия рисков, связанных с невозвратными займами.

"В истории экономики Казахстана яркими фактами останутся кредиты, выданные под 700% годовых и даже выше. Но это в прошлом. Сегодня услуги МФО сведены к выдаче небольших краткосрочных займов в пределах 200-300 тысяч тенге. Риск невозврата большой, соответственно, такой же и процент, но никаких катастрофических цифр я не вижу". Арман Бейсембаев

По банкам второго уровня, считает эксперт, ситуация в стране обстоит еще лучше.

"Согласно официальным данным, более 95% всех выданных кредитов погашаются едва ли не досрочно. Доля просрочек и невозвратных займов не превышает 5% – это очень хороший показатель, который полностью опровергает миф о непосильных кредитах". Арман Бейсембаев

Проблему он видит в низких доходах граждан, которые являются причиной, а не последствиями.

"Казахстанцы берут кредиты вовсе не потому что финансово безграмотны или страдают безумной жаждой траты, а потому что около 60% населения тратят 55% своих доходов на покупку еды. В западных государствах этот показатель равняется 10-15%. Если там кредиты люди берут на крупные приобретения, то у нас совершенно иное положение", – говорит аналитик.

Верните нам прежние законы

Экономист Марат Абдурахманов в свою очередь считает, чтобы решить проблему закредитованности населения, необходимо вернуть прежнюю редакцию закона, которая регулировала деятельность микрофинансовых организаций и учитывала интересы всех участников этого рынка.

"До 2003 года действовал личный кредитный рейтинг каждого потребителя финансовых услуг. Благодаря чему, процент невозвратных кредитов был очень низким. Думаю, что эту норму надо вернуть". Марат Абдурахманов

Экономист считает, что невозвратных кредитов также способствует разгону инфляции.

В заключение эксперты отметили, что в настоящий момент на рынке МФО наблюдается относительный порядок. Однако, безусловно, он нуждается в дальнейшем совершенствовании контроля и надзора со стороны регулятора.