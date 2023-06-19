Санврачи предупредили казахстанцев об опасности купания в фонтанах

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля (КСЭК) Министерства здравоохранения РК казахстанцам напомнили, что фонтаны – это элементы благоустройства города, и предназначены они для увлажнения воздуха, но не для купания, сообщает Zakon.kz.

Санврачи отметили, что во время купания в фонтане велик риск травмироваться.

"На поверхности фонтана обычно расположена подсветка, струйные насадки, форсунки. Из-за подключенных коммуникаций можно получить механическую и электротравму. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра и каждый день напоминайте им, что купание в запрещенных местах очень опасно". Пресс-служба КСЭК

Кроме того, как подчеркнули санврачи, вода в фонтане обновляется не так часто, из-за чего высок риск заражения вирусными и паразитарными заболеваниями. Также в фонтане купаются бездомные собаки и птицы, которые могут быть переносчиками различных инфекций.

"При высокой температуре воздуха в воде микроорганизмы размножаются быстрее. Поэтому купание в фонтане может обернуться не только простудой, но и острой кишечной инфекцией или конъюнктивитами. Наибольшую опасность представляют энтеровирусные и ротавирусные инфекции, а также вирусный гепатит А". Пресс-служба КСЭК

Как отметили санврачи, находясь рядом с фонтаном, нужно стараться избегать попадания воды на слизистые оболочки полости носа и ни в коем случае не пить воду из фонтана.

Чтобы взрослым и детям не подвергать себя риску заражения и получения травм в фонтане, необходимо знать и соблюдать следующие меры предосторожности: городские фонтаны не предназначены для купания или мытья;

выходя из дома на прогулку, возьмите с собой бутылочку воды – не только для питья, но и для того, чтобы можно было в любой момент освежиться, сполоснуть руки и лицо;

одевайтесь по погоде, тогда вероятность перегрева будет гораздо ниже;

для купания используйте только разрешенные водоемы и бассейны;

родителям необходимо объяснять детям, почему купание в фонтане небезопасно.

Ранее стало известно, как работают фонтаны в Алматы. Их в южной столице 150. Подробно об их состоянии рассказали заместитель руководителя Управления экологии и окружающей среды Улан Абдылдаев и директор ТОО "Эко Алматы" Акбота Мырзалиева.