Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
24 мая в посольство РК в Тбилиси поступила информация от правоохранительных органов города Телави об убийстве гражданки Казахстана.
"Подозреваемый задержан, ведется расследование. В интересах следствия детали убийства и данные подозреваемого не разглашаются", – сообщили в пресс-службе МИД РК.
Как отметили в ведомстве, журналистка находилась в Грузии в частной поездке, к профессиональной деятельности не имеет отношения.
Тело погибшей было доставлено в Казахстан, ее похоронили 2 июня.
Консул Казахстана в Грузии находится на постоянной связи с местными правоохранительными органами и держит данный вопрос на контроле.
Ранее полиция Грузии раскрыла детали убийства казахстанской журналистки.
О пропаже Жанботы Толеген ранее сообщила ее коллега и журналистка Назира Даримбет. По словам Назиры, последний раз она общалась с коллегой по WhatsApp 19 мая. Потом Жанбота перестала выходить на связь.