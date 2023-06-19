Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК

В Министерстве иностранных дел РК подтвердили информацию об убийстве казахстанкой журналистки Жанботы Толеген в Грузии, сообщает Zakon.kz.

24 мая в посольство РК в Тбилиси поступила информация от правоохранительных органов города Телави об убийстве гражданки Казахстана.



"Подозреваемый задержан, ведется расследование. В интересах следствия детали убийства и данные подозреваемого не разглашаются", – сообщили в пресс-службе МИД РК.

Как отметили в ведомстве, журналистка находилась в Грузии в частной поездке, к профессиональной деятельности не имеет отношения.

Тело погибшей было доставлено в Казахстан, ее похоронили 2 июня.

Консул Казахстана в Грузии находится на постоянной связи с местными правоохранительными органами и держит данный вопрос на контроле.

Ранее полиция Грузии раскрыла детали убийства казахстанской журналистки.

О пропаже Жанботы Толеген ранее сообщила ее коллега и журналистка Назира Даримбет. По словам Назиры, последний раз она общалась с коллегой по WhatsApp 19 мая. Потом Жанбота перестала выходить на связь.