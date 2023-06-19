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Назначен руководитель управления энергетики и водоснабжения Алматы

Назначен руководитель управления энергетики и водоснабжения Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы
На должность руководителя Управления энергетики и водоснабжения Алматы назначен Талгат Малыбаев. Об этом 19 июня 2023 года сообщили Zakon.kz в пресс-службе акимата города.

В распространяемом сообщении сказано, что Талгат Малыбаев родился 20 декабря в 1987 году в Карагандинской области. Окончил Карагандинский Государственный технический университет по специальности "Транспорт".

Свою трудовую деятельность начал в 2010 году в качестве специалиста Департамента стратегии и бюджетного планирования АО "Агро-Консалтинг-К" в Караганде.

В разные годы работал в строительных компаниях, также занимал руководящие должности в ТОО "Алматинские тепловые сети" Алматы, АО НК СПК "Жетысу" Алматинской области.

До назначения работал руководителем группы реализации базового направления повышения качества услуг ЖКХ АО "Центр развития города Алматы".

19 мая 2023 года стало известно, что в Алматы назначены новые акимы районов. Акимом Наурызбайского района стала Назира Тогизбаева. На должность акима Ауэзовского района назначен Абзал Егембердиев.  Акимом Бостандыкского района стал Санджар Алин. А Алмалинский район возглавил Айдар Жакибаев.

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