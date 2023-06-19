Минторговли о модернизации рынков: У нас нет задачи "кошмарить"

Вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев в кулуарах Мажилиса 19 июня объяснил, зачем нужна модернизация рынков. Он отметил, что у ведомства нет цели "кошмарить" рынки и заставлять их закрываться, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что если будут жалобы, то проверка рынка неизбежна.

"Задача идти и "кошмарить" рынки, заставлять их закрываться не стоит. Задача стоит многолетняя – давали 10 лет, чтобы прошла модернизация, чтобы рынки дооснастились. Чтобы вы, идя на рынок – мы же все покупатели – пришли не в грязь, не на улицу, а в нормальное оборудованное помещение. И могли приобрести товары по тем ценам, которые соответствуют требованию законодательства по предельной надбавке. На социально значимые товары – 15% надбавка". Арман Шаккалиев

На вопрос о том, не приведет ли этот контроль к повышению цен на рынке, он ответил, что такой задачи нет. Для Минторговли, по его словам, важно, чтобы соблюдались регламенты работы.

"Рынок – это не дикий запад. Те, кто там работает, мы с ними общаемся, они тоже говорят: "Мы хотим четкие правила игры". Сколько стоит аренда, можно ли в субаренду передавать. Мясные производители едут на рынок – вы же знаете, там есть свои правила игры. Мы все свое регулирование направляем на то, чтобы не было таких проблем. Чтобы человек, который хочет продавать продукцию, мог это делать открыто, доступно. По ценам – задача не стоит, чтобы из-за регулирования рынки подняли цену". Арман Шаккалиев

Отдельные факты, когда регулирование приводит к попыткам повышения цен за аренду, все же есть. Об этом рассказал вице-министр.

"В Алматы, название рынка не помню, администрация говорила: "Я заставлю всех поднять аренду". Мы разобрались по этому факту, он сразу начал отказываться от своих слов. Ему встречные были претензии – за счет чего вы будете повышать аренду? У вас цена итак высокая, модернизация, деньги есть у вас. Почему вы еще хотите повысить?" Арман Шаккалиев

Ранее он рассказал, что до конца года в Астане, Алматы и Шымкенте должны модернизировать рынки. Те рынки, которые будут работать по-старому, – ликвидируют.