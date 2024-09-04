Повысят ли налог для маркетплейсов, рассказал глава Минторговли

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев в кулуарах Мажилиса 4 сентября 2024 года рассказал, могут ли повысить налог для маркетплейсов до 15%, что выгодно торговым домам и рынкам, сообщает Zakon.kz.

Арман Шаккалиев заявил, что Министерство торговли для себя определило приоритеты в развитии электронной торговли, потому что это, по его словам, удобная для потребителя услуга до дома, до дверей.

"Мы через развитие электронной торговли, как раз о том говорим, что разные торговые рынки, которые не отвечают требованиям, должны уйти с этого радара торговли. Потому что рынки, которые не отвечают современным требованиям, в том числе через развитие электронной торговли, будут сокращаться. Вот вам мое личное мнение, персональное как руководителя ведомства", – сказал он.

При этом министр заявил, что вопрос о повышении налогов для макретплейсов до 15% на повестке Минторговли не стоит.

4 сентября 2024 года депутаты Мажилиса Парламента Казахстана на пленарном заседании палаты одобрили в первом чтении проект закона, направленный на защиту прав потребителей в стране.