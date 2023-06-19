В Астане, Алматы и Шымкенте до конца года хотят модернизировать рынки

Вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на правительственном часе в Мажилисе 19 июня заявил, что до конца года в Астане, Алматы и Шымкенте должны модернизировать рынки. Те рынки, которые будут работать по-старому – ликвидируют, сообщает Zakon.kz.

В целом, по его словам, согласно требованиям закона о торговле, рынки трех городов – Алматы, Астаны, Шымкента – должны быть полностью модернизированы до конца года.

"Дорожная карта выполнена, мы мониторим исполнение. Не выполнившие (требования. – Прим. ред.) рынки будут ликвидированы". Арман Шаккалиев

Он отметил, что сегодня есть вопросы по рынкам. В том числе серьезные разбирательства идут по алматинскому рынку "Алтын Орда" – с участием мониторинговой группы, Генпрокуратуры, МВД.

"С каждым рынком мы аналогичную работу будем проводить. (...) Состояние рынков – это прямой ответ на ценовые всплески и налогооблагаемую базу. Сегодня, в частности, по Алматы 26 рынков вовлечены в план работ по модернизации. Прежде всего речь идет о том, чтобы на этих рынках были созданы условия, в том числе контрольно-кассовые аппараты, соблюдение договоров аренды, исключение дополнительных взиманий, начиная от въезда на стоянку, заканчивая выдачей разных справок". Арман Шаккалиев

Вице-министр добавил, что благодаря поддержке депутатов в 2022 году в рамках законопроекта по отдельным поручениям президента были внесены изменения, которые предусматривают наличие регламента работ отделения оптовой зоны от розничной, исключение допрасходов и четкий механизм предоставления в аренду торговых мест. Сегодня идет работа по исполнению этих требований.

"По Шымкенту есть тоже понимание по рынкам. Там есть ряд рынков, которые не соответствуют требованиям. По ним есть даты и четкие мероприятия по приведению в соответствие". Арман Шаккалиев

В феврале 2022 года Касым-Жомарт Токаев поручил навести порядок на рынке "Алтын Орда". Тогда он отметил, что "это место превратилось в лакомый кусок для спекулянтов".

1 июня Генпрокуратура выявила более 300 нарушений норм законодательства Казахстана в деятельности рынка "Алтын Орда".

10 июня стало известно, что рынок "Алтын Орда" круглосуточно проверяет правительственная группа. Позднее сообщалось, что в call-центры и Telegram-чаты Минторговли поступило более 200 жалоб на работу рынка "Алтын Орда". В. большинстве случаев жалуются на администрацию.