Еще один пожар ликвидировали в ВКО

В Восточно-Казахстанской области 19 июня ликвидировали еще один пожар, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в областном ДЧС, пожар на территории РГУ "Западно-Алтайский государственный природный заповедник" в 80 км от Риддера ликвидировали 19 июня в 14:00 на площади 6 га.

Чуть ранее, в 12:00 сообщалось о ликвидации пожара в Катон-Карагайском нацпарке. Площадь возгорания составила 15 га.

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Пожар на территории РГУ "Западно-Алтайский государственный природный заповедник" произошел 17 июня. Сообщалось, что возгорание произошло в горной лесной труднодоступной местности в 80 км от Риддера. Аким области, его заместители, руководство ДЧС находились на облете и мониторили ситуацию и борьбу с огнем с неба.