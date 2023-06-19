Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 20 июня

Фото: pixabay

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 20 июня 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части Казахстана синоптики прогнозируют дожди. "На востоке страны ожидаются сильные дожди с грозами, на севере, востоке, юге и в центре – град, шквал, на северо-западе в ночные и утренние часы – туман", – рассказали синоптики. На большей части республики сохраняется ветер, на юге – с пыльной бурей.

В Астане – переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Ветер западный 9-14, порывы 15-20 м/с, ночью временами 23 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +18+20°С. В Алматы – переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем +28+30°С. В Шымкенте – переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер западный 8-13, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +32+34°С. Читайте также Митрополит Александр подарил Токаеву впервые изданный на казахском языке молитвослов Проданную за 15 млн школу в Алматинской области вернули государству Гранты "Сәтті Жұлдыз" как еще один способ получить бесплатное образование

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