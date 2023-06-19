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Ураган в Караганде сорвал покрытие с детской площадки вместе с ребенком

Ураган в Караганде сорвал покрытие с детской площадки вместе с ребенком Фото: Zakon.kz
В обед 19 июня в микрорайоне Голубые пруды Караганды произошло серьезное происшествие: ветер сорвал покрытие с детской площадки вместе с ребенком, сообщает Zakon.kz.

В публикации ekaraganda.kz сказано, что происшествие зафиксировали камеры уличного наблюдения, установленные во дворе.


Отмечено, что трое детей бегали на детской площадке в тот момент, когда начался ураганный ветер, который поднял в воздух покрытие вместе с детьми. Одного ребенка подбросило в воздух, затем малыш упал возле дома.

К детям подоспели на помощь взрослые.

В Управлении здравоохранения сообщили, что в настоящее время бригада скорой помощи привезли одного ребёнка в Областную детскую больницу.

"Состояние при поступлении относительно удовлетворительное, ребенок в сознании, несколько испуган. В условиях приемного отделения проводится обследование", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра четыре микрорайона и пять пригородных сел в Атырау оказались обесточенными. Штормовой ветер сорвал с некоторых домов и объектов крыши, обломки которых попали в высоковольтные провода и повредили электросети.

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