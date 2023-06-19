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Четыре микрорайона Атырау и пять сел в пригороде остались без света

Четыре микрорайона Атырау и пять сел в пригороде остались без света Фото: Instagram/atyrau_jaryk
Из-за сильного ветра четыре микрорайона и пять пригородных сел в Атырау оказались обесточенными, сообщает Zakon.kz.

АО "Атырау Жарык" в Instagram пишет, что штормовой ветер сорвал с некоторых домов и объектов крыши, обломки которых попали в высоковольтные провода и повредили электросети.

На данный момент без света остались населенные пункты Бирлик, Мунайшы, Геолог, Томарлы, Акжар, Аксай, Алмалы, а также городские микрорайоны Мирас и Жулдыз-1, 2, 3.

Говорится, что специалисты уже приступили к устранению неполадок. Над повреждениями работают восемь единиц техники и пять специализированных бригад.

Неделю назад без света остался центр Алматы.

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