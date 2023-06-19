Проданную за 15 млн школу в Алматинской области вернули государству

Власти Алматинской области поставили точку в скандальной продаже школы в частные руки в одном из сел Карасайского района. О сделке заявил в начале лета мажилисмен Максат Толыкбай, сообщает Zakon.kz

Шесть лет назад школа в селе Шалкар находилась на балансе отдела финансов Карасайского района. В 2017 году там построили еще одну школу на 600 мест. Численность населения в селе была невысокая, поэтому местные власти решили, что хватит и одной школы.



Решением акима района от 12 января 2018 года пустующая старая школа на 250 мест и ее земельный участок в 75 соток были переведены на баланс одного ТОО, а уже после здание перепродали местному бизнесмену Алибеку Сарсенову.

Уже в этом году, в начале июня депутат Мажилиса Максат Толыкбай рассказал об этом на заседании палаты. Факт вызвал большой общественный резонанс и предприниматель решил вернуть учебное здание на баланс государства.

"Собственник здания школы в селе Шалкар заявил о намерении передать его безвозмездно государству еще при первичных обсуждениях данного вопроса. После проведения ряда регистрационных процедур, сегодня 19 июня состоялась официальная передача здания на баланс управления образования Алматинской области", – сообщил аким Карасайского района Жасулан Естенов.

Он добавил, что в ближайшее время в стенах школы, построенной в 1958 году, откроется школа искусств, которая решит проблемы дополнительного образования детей близлежащих сел района.